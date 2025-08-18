Es wurde in der Serie Bosch nie erklärt: So haben sich er und Eleanor Wish kennengelernt

Bei der Adaption von Büchern zu Filmen oder Serien bleiben manche spannende Details auf der Strecke, die nur Fans der Romane kennen. So wie die Vergangenheit von Harry und Eleanor in der Serie Bosch.

Die erfolgreiche Amazon-Serie Bosch lief 6 Staffeln lang von 2014 bis 2021. Sie basiert auf den Romanen des Autors Michael Connelly. In mittlerweile 25 Büchern und zahlreichen Kurzgeschichten erzählt er die Geschichte des Detectives der Mordkommission beim Los Angeles Police Department (LAPD). Im ersten Bosch-Roman Schwarzes Echo lernt Detective Bosch die FBI-Agentin Eleanor Wish kennen, die er schließlich heiratet.

Obwohl große Teile des Falls in der 2. Staffel der Serie behandelt werden, erfahren die Fans nicht allzu viel von der Vergangenheit von Harry und Eleanor. Denn die beiden sind in der Serie in Staffel 1 bereits geschieden.

Die Geschichte von Harry Bosch und Eleanor Wish im Buch

In Schwarzes Echo wird Bosch (Titus Welliver) auf einen Fall aufmerksam, in dem der Vietnamveteran Billy Meadows tot aufgefunden wird. Zunächst scheint es sich um eine Überdosis zu handeln, doch schon bald wird klar, dass der Veteran ermordet wurde. Die Spur führt zu einem Bankraub, an dem Meadows beteiligt gewesen sein könnte und bringt das FBI auf den Plan.

Dadurch trifft Bosch auch auf die FBI-Agentin Eleanor Wish (Sarah Clarke). Während Bosch zunächst selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen rückt, lernen er und Eleanor sich besser kennen und stellen einige Gemeinsamkeiten fest. Sie kommen sich näher und bearbeiten den Fall gemeinsam.

Letztendlich finden sie heraus, dass Eleanors Vorgesetzter Rourke hinter dem Banküberfall und dem Mord an Meadows steckt. Doch nachdem sie ihn gestellt haben, lässt eine Aussage von Rourke Bosch nicht mehr los. Wie sich herausstellt, war es Wish selbst, die Rourke dazu angestiftet hat, die Bank auszurauben. Dabei wollte sie nicht, dass Menschen zu Schaden kommen, sondern sich an Rourke für den Tod ihres Bruders rächen.

Bosch lässt Eleanor am Ende die Wahl, ob sie sich selbst stellt, oder er sie verhaftet. Sie geht ins Gefängnis und wird nach ihrer Entlassung professionelle Pokerspielerin in Las Vegas. Als ein Fall Bosch nach Vegas führt, treffen sie sich wieder und heiraten schließlich.

Auch interessant:

In der Serie wurde die Geschichte zwischen Bosch und Eleanor sehr verkürzt und das Publikum lernt die beiden erst nach der Scheidung kennen. Eleanor Wish ist bereits professionelle Pokerspielerin und redet wenig über ihre Vergangenheit. Bosch erzählt seiner Tochter im Spin-off Bosch: Legacy kurz von ihren Anfängen, doch wirklich viel erfahren wir nicht dazu.