ESC-Finale 2026: Deutschland landet mal wieder auf den hinteren Plätzen

Das große Finale des Eurovision Song Contest 2026 ist vorbei. Welches Land den Musikwettbewerb gewonnen hat und auf welchem Platz Deutschland gelandet ist, gibt es in der praktischen Übersicht.

Für Musikfans zählt der Eurovision Song Contest zur wohl spannendsten Nacht des Jahres, schließlich fiebern Millionen von Menschen vor dem Fernseher mit, wenn live verkündet wird, welcher Song am häufigsten die 12 Punkte aus ganz Europa einfährt.

Für Deutschland ist DSDS-Legende Sarah Engels mit ihrer Pophymne Fire angetreten. Auf welchem Platz sie gelandet ist, könnt ihr hier nachlesen.

Hat Sarah Engels' feuriger Auftritt für eine Spitzenplatzierung gereicht? Diesen Platz hat Deutschland erzielt

Auch wenn viele kritisiert haben, dass Sarah Engels' Song Fire leider zu sehr auf Nummer sicher geht, konnte die 33-Jährige mit ihrer unbestreitbaren Bühnenpräsenz das Beste aus dem 08/15-Popsong herausholen. Die deutsche Sängerin sorgte dank Pyrotechnik und feuriger Choreo für einen durchaus soliden Auftritt, der die Wiener Stadthalle gehörig zum Beben brachte.

Unsere europäischen Nachbarn haben für Engels Auftritt trotzdem nur 12 Punkte verteilt. Somit ist Deutschland auf Platz 23 gelandet! Nur Österreich und das Vereinigte Königreich schnitten noch schlechter ab. Zum Vergleich: Im letzten Jahr haben Abor & Tynna 151 Punkte geholt und sind mit ihrem Song Baller auf dem 15. Platz gelandet.

Das ESC Finale 2026 ist entschieden: Bulgarien hat gewonnen!

Auch in diesem Jahr war es extrem spannend, mitzuverfolgen, wie Europa entscheiden würde. Die meisten Punkte bekam Bulgarien für den Song Bangaranga von Dara. Unglaubliche 516 Punkte konnte sie erzielen. Auf Platz 2 landete Israel, was in der Wiener Stadthalle sowohl für Jubel als auch Buhrufe sorgte.

Somit wird der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr in Bulgarien stattfinden.

Diese 25 Länder waren im großen ESC-Finale dabei

Hier könnt ihr nachschauen, in welcher Reihenfolge die 25 Finalisten gegeneinander antreten durften: