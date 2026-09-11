Nicht verpassen: Heute läuft eine Thriller-Miniserie mit Blutopfer-Star im deutschen Free-TV

Ihr habt gerade erst Blutopfer auf Netflix gesehen und bekommt nicht genug von Serienstar Jakob Oftebro? Dann haben wir einen weiteren Thriller im TV für euch, der sogar auf wahren Events basiert.

Auf Netflix kam man in den letzten Wochen kaum an der Nordic-Noir-Serie Blutopfer vorbei. Der norwegische Krimi zeigt Peter Andersson und Jakob Oftebro als entfremdetes Vater-Sohn-Duo, das einem Serienkiller auf der Spur ist. Ob es eine 2. Staffel geben wird, ist noch nicht raus, falls ihr aber Blut geleckt hab, was die Schauspielkunst von Oftebro angeht, solltet ihr heute das deutsche Fernsehprogramm im Blick haben.

Denn der Blutopfer-Star ist ab heute Abend mit der (ebenfalls norwegischen) Thriller-Miniserie Escaping Bolivia auf One im Free-TV vertreten. Dort laufen dann alle sechs Folgen direkt hintereinander bis 2 Uhr nachts. Falls ihr nicht so lange aufbleiben wollt, findet ihr das Format auch in der ARD Mediathek.



Blutopfer-Star Jakob Oftebro im TV: Darum geht es im True-Crime Thriller Escaping Bolivia auf One

Basierend auf einer wahren Begebenheit, erzählt die sechsteilige True-Crime-Miniserie von den Norwegerinnen Ida (Ella Øverbye), Michelle (Josephine Tetlie) und Cecilie (Lisa Hovden), die auf dem Rückweg von ihrem Party-Urlaub in Bolivien mit über 20 kg Kokain im Gepäck erwischt werden.

Vom Flughafen aus geht es also nicht zurück nach Hause, sondern ins überbevölkerte Gefängnis, wo die drei Frauen sich den unerbittlichen Regeln des Knasts beugen müssen und niemandem vertrauen können. Wenigstens eine von ihnen kann sich schließlich samt neugeborenem Baby in den Dschungel Südamerikas flüchten, von wo aus es hoffentlich in die Heimat geht ...



Darsteller Jakob Oftebro spielt in der Thriller-Miniserie den norwegischen Journalisten Joakim, der den Frauen in ihrer bolivianischen Bredouille unter die Arme greift. Hier könnt ihr ihn noch mal im Netflix-Trailer zur Krimiserie Blutopfer sehen:

Blood Sacrifice - S01 Trailer (English Subs) HD

Escaping Bolivia geht auf einen wahren Fall aus dem Jahr 2008 zurück, den Regisseurin Emilie Beck (VGS) bereits mit nur 16 Jahren mitbekam. Nach jahrelanger Recherche inszenierte sie die True-Crime-Story mit 35 Jahren schließlich sehr erfolgreich für den norwegischen Streaming-Dienst TV 2 Play.

Und für noch mehr Serien-Highlights im laufenden Monat, hört ihr in folgende Streamgestöber-Folge rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.