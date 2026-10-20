In Amazons neuer großer Fantasyserie spielt Esther McGregor die Hauptrolle: Sie ist die Tochter eines Megastars

Mit Fourth Wing bringt Amazon eine der größten Fantasyserien der nächsten Jahre in Stellung. Die Hauptrolle spielt neben dem deutschen Star Emilio Sakraya Esther McGregor – ihr Vater ist weltbekannt.

Game of Thrones war gestern. HBO-Konkurrent Amazon Prime Video etabliert sich immer mehr als Hafen für Fantasyserien, zuletzt mit der Verfilmung der Bestsellerreihe Fourth Wing . Mittlerweile sind der deutsche Netflix-Star Emilio Sakraya (60 Minuten) und Esther McGregor für die Hauptrollen besetzt. Viele fragen sich, woher sie Esther McGregor kennen könnten – und ob sie

ist. Um es kurz zu machen: Ja, ist sie.

Fourth Wing-Star Esther McGregor ist Ewan McGregors Tochter

Esther McGregor wurde 2001 als Kind von Ewan McGregor (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung, Trainspotting - Neue Helden) und der französisch-griechischen Produktionsdesignerin Eve Mavrakis geboren. Ihre Eltern lernten sich 1995 am Set der britischen Anwaltsserie Kavanagh QC kennen.

Mit 16 begann Esther McGregor zu modeln. Bis sie vor eine Filmkamera treten durfte, dauerte es aber noch eine Weile, offenbar auch durch die Intervention ihrer Eltern. "Meine Eltern ließen mich nie vor die Kamera, bis ich erwachsen war und die Entscheidung selbst treffen konnte", erklärte sie Vanity Fair . Ironischerweise stand sie für eine ihrer ersten Rollen dann gleich mit ihrem Vater vor der Kamera. Für Star Wars.

In der Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi hat Esther McGregor nämlich einen kleinen Kurzauftritt, den man als augenzwinkernde Referenz verstehen kann: Als Drogendealerin Tetha Grigg tritt sie Obi-Wan (Ewan McGregor) in einer Spelunke gegenüber. Er behauptet, auf der Suche nach seiner Tochter zu sein, woraufhin sie entgegnet: "Ich bin auch mal jemandes Tochter gewesen... noch ein paar [Drogen] mehr und du vergisst, dass sie je existiert hat."

Weitere Rollen umfassten etwa den Erotik-Thriller Babygirl, in dem sie Isabel spielt – die Tochter von Nicole Kidmans Hauptfigur Romy. Und Pedro Almodóvars Drama The Room Next Door, in dem sie die junge Version von Hauptfigur Martha verkörpert. Ihre erste Hauptrolle spielte McGregor in der Thrillerserie Solange wir lügen.

Auch interessant:

Hollywood kann von Fourth Wing-Star Emilio Sakraya nicht genug bekommen

Nicht nur Fourth Wing: Esther McGregor ist bald in einer Videospiel-Verfilmung zu sehen

McGregors größte Rollen liegen allerdings noch in ihrer Zukunft: Neben dem Fantasy-Epos Fourth Wing ist sie bald in der Videospiel-Verfilmung Life Is Strange zu sehen. Die Serie dreht sich um die junge Max Caulfield (Tatum Grace Hopkins), die entdeckt, dass sie den Verlauf der Zeit manipulieren kann. Gemeinsam mit ihrer Freundin Chloe Price (Maisy Stella) geht sie dem mysteriösen Verschwinden von Chloes Bekannter Rachel Amber (McGregor) nach.

Wann kommen mit Fourth Wing und Life Is Strange zu Amazon Prime Video?

Weder Fourth Wing noch Life Is Strange haben bisher eine konkretes Erscheinungsdatum auf Amazon Prime Video. Wir rechnen für die Videospielverfilmung aber mit einer Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2027, Fourth Wing wird vermutlich Ende des Jahres oder Anfang 2028 folgen.