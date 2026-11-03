“Eine unaufhaltsame kreative Kraft“: Ethan Hawke erinnert sich nach 37 Jahren an seine Arbeit mit Robin Williams

Manche Begegnungen lassen uns nie wieder los: So erging es auch Ethan Hawke, der seinen Dreh mit Robin Williams bis heute nicht vergessen hat.

Der Schauspieler Robin Williams (Good Morning, Vietnam, Nachts im Museum) ist 2014 verstorben, doch die Erinnerung an ihn ist umso lebendiger. So äußerte sich Ethan Hawke (Gattaca, The Weight – Im Goldrausch) voller Wärme über den einstigen Kollegen.

Für Ethan Hawke war der Dreh mit Robin Williams eine besondere Begegnung

Viele Cineast:innen erinnern sich bis heute an den Schauspieler Robin Williams. Dazu zählt auch Ethan Hawke, der gemeinsam mit Williams Der Club der toten Dichter drehte. In einem YouTube-Video , in dem der Star durch eine französische Videothek streift und über prägende Filme und Erlebnisse spricht, erinnert er sich an den damaligen Dreh zum Film mit Williams.

Auch nach 37 Jahren merkt man ihm an, wie sehr ihn ihre Begegnung prägte:

Er war eine unaufhaltsame kreative Kraft. Das als junger Mensch am Set zu beobachten und zu sehen, wie er vor der Kamera improvisierte und wie er über die Erzählung und den Kontakt zu den Menschen nachdachte, war sehr beeindruckend.

Während Robin Williams zu diesem Zeitpunkt bereits ein etablierter Darsteller in Hollywood war, bedeutete seine Rolle in dem Filmdrama von 1989 für Ethan Hawke den Durchbruch.

Hawke spielte den Schüler Todd Anderson, der an ein Internat kommt. Dessen strenge Regeln werden durch den unkonventionellen Lehrer John Keating (Robin Williams) auf den Kopf gestellt.

Deshalb bleibt Robin Williams bis heute unvergessen

Robin Williams wurde 1978 als Außerirdischer in der Comedy-Serie Mork vom Ork bekannt und war bis 2015 in verschiedensten Rollen vor der Kamera zu sehen. Er wurde mehrmals für Oscars und Golden Globes nominiert und gewann für Good Will Hunting den Oscar als Bester Nebendarsteller.

Auch interessant: Robin Williams lehnte Rollen dieser Art grundsätzlich ab

Wie Ethan Hawke bereits andeutete, besaß er als Schauspieler ein außergewöhnliches Talent, Menschen durch seine Performance emotional zu berühren. Er war unheimlich vielseitig und konnte sein Publikum sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringen.

Eigentlich passend, dass Hakwe und Williams sich bei Club der toten Dichter kennenlernten: Wie John Keating hielt auch Williams sich nicht immer an die Regeln (aka das Drehbuch) und lud dazu ein, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen.

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