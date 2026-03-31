Noch vor Spider-Man 4: Zendaya stürzt im neuen Trailer für Euphoria Staffel 3 in einen heftigen Crime-Thriller

Die HBO-Serie Euphoria startet schon bald in ihre langerwartete 3. Staffel. Neben wichtigen Stars wie Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi sehen die neuen Folgen nach einer komplett anderen Serie aus.

Vor mittlerweile sieben Jahren ging die dramatische Coming-of-Age-Serie Euphoria mit ihrer 1. Staffel an den Start. Die Produktion voller Sex, Gewalt und Drogenmissbrauch im Highschool-Milieu hat inzwischen absolute Mega-Stars wie Zendaya (Spider-Man: Homecoming), Sydney Sweeney (The Housemaid) und Jacob Elordi (Frankenstein) im Cast. Nach Season 2, die mit ihren Quoten teilweise Game of Thrones-Level erreichte , mussten Fans jedoch vier Jahre auf neue Folgen warten.

Jetzt ist Staffel 3 aber im Kasten und wird in Kürze starten. Nach der ersten Vorschau könnt ihr jetzt noch einen neuen Trailer schauen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Euphoria Staffel 3 auf Deutsch:

Euphoria - S03 Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie ein radikaler Neustart: Euphoria Staffel 3 macht alles anders

Die neue Season von Schöpfer Sam Levinson ignoriert die real vergangene Zeit und das höhere Alter der Stars nicht. So startet Euphoria Staffel 3 ebenfalls einige Jahre nach der letzten Season und alle Hauptfiguren haben die Highschool mittlerweile verlassen. Wie auch der neue Trailer zu den kommenden Euphoria-Folgen wieder zeigt, wird die Hit-Serie wohl komplett neue Pfade einschlagen und teilweise zum derben Crime-Thriller mutieren.

Das betrifft vor allem die Story von Zendayas Rue, die jetzt wohl als Drogendealerin in Mexiko arbeiten muss, um Schulden bei ihrer eigenen Dealerin zu begleichen. Daneben stehen Cassie (Sweeney) und Nate (Elordi) vor ihrer Hochzeit und Jules (Hunter Schafer) schlägt eine Karriere als Malerin an der Kunstschule ein.

Daneben kehren bekannte Stars wie Colman Domingo (Fear the Walking Dead), Alexa Demie (Waves) und Maude Apatow (Pantheon) zurück, während als Cast-Neuzugänge unter anderem Popstar Rosalía, Hollywood-Legende Sharon Stone und Hostel-Regisseur Eli Roth dabei sind. Der dieses Jahr verstorbene Eric Dane wird ebenfalls nochmal in Euphoria Staffel 3 in seiner Rolle als Nates Vater zu sehen sein.

Wann und wo startet die 3. Staffel Euphoria in Deutschland?

Season 3 der Hit-Serie startet hierzulande am 13. April 2026 bei Sky und WOW. Gleichzeitig werden die neuen Euphoria-Folgen auch beim dieses Jahr in Deutschland gestarteten Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein. Staffel 3 wird insgesamt acht Episoden umfassen. Eine offizielle Bestätigung, dass die kommenden Folgen das Finale der Serie markieren werden, gibt es noch nicht.

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