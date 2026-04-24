Euphoria Staffel 3 mit Zendaya wird in der Luft zerrissen, aber der Erfolg ist gewaltig

Nach vier Jahren Wartezeit scheint die 3. Staffel Euphoria wieder einen Hype auszulösen – zumindest mit Blick auf die Zahlen. Die Meinung von Kritik und Publikum fällt deutlich negativer aus.

Obwohl Wartezeiten von zwei Jahren zwischen Staffeln bei vielen Serien heutzutage fast schon Standard geworden sind, ist die Pause des HBO-Hits Euphoria extrem ausgefallen. Vier Jahre mussten sich Fans nach Season 2 gedulden, bis 2026 jetzt die neuen Folgen gestartet sind.

Gerade nach der gewachsenen Bekanntheit einiger Cast-Mitglieder wie Zendaya (Dune), Sydney Sweeney (Wo die Lüge hinfällt) und Jacob Elordi (Frankenstein) kann Staffel 3 jetzt aber schon einen starken Erfolg hinsichtlich der Zahlen für sich verbuchen. Kritik und Publikum sprechen aber eine ganz andere Sprache.

Euphoria Staffel 3 ist bis jetzt ein Mega-Hit für HBO und HBO Max

Laut Variety sind die ersten beiden Episoden der neuen Season sehr stark gelaufen. Warner Bros. Discovery hat die Zahlen ausgewertet. Folge 1 verzeichnet alleine in den USA mittlerweile mehr als 12,3 Millionen Views. Folge 2 hat es in kürzerer Zeit ebenfalls schon auf stolze 8,5 Millionen Views gebracht. Gewertet wurden die Aufrufe auf HBO und HBO Max. Warner Bros. Discovery zählt die dritte Staffel jetzt schon zu den drei meistgeschauten Serien-Rückkehrern in der HBO-Geschichte.

Was nach einem gefeierten Siegeszug für die Rückkehr der Serie von Schöpfer Sam Levinson klingt, sieht in der Realität trotzdem etwas anders aus. Neben den reinen Views ist Euphoria Staffel 3 bei der Kritik durchgefallen. Rotten Tomatoes verzeichnet einen negativen Schnitt von nur 41 Prozent, während das Publikumsrating ebenfalls nur niedrige 46 Prozent beträgt.

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Die Handlung der neuen Euphoria-Staffel vollzieht einen Zeitsprung, durch den alle Figuren die Highschool verlassen haben. Dadurch arbeitet Zendayas Rue mittlerweile als Drogendealerin an der Grenze zu Mexiko, um ihre hohen Schulden bei ihrer Dealerin Laurie (Martha Kelly) zu begleichen.

Fans bemängeln an den neuen Folgen unter anderem den sexistisch-ausschlachtenden Style, der auch den Handlungsstrang von Sweeneys Cassie betrifft, die eine Karriere als OnlyFans-Model einschlägt.

Wo und wie ist Euphoria Staffel 3 in Deutschland zu sehen?

Hierzulande sind die neuen Folgen des kontroversen Serien-Hits wie gewohnt bei Skys WOW und seit diesem Jahr auch bei dem neuen Streaming-Dienst HBO Max verfügbar. Aktuelle Episoden erscheinen immer montags im Wochentakt. Folge 3 ist demnach ab dem 27. April 2026 verfügbar. Insgesamt umfasst Euphoria Staffel 3 acht Folgen.

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