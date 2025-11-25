Eure Held:innen als Sammelkarten: Taucht ein in das Topps-Universum und macht mit beim Gewinnspiel [Anzeige]

Topps bietet Fans von Star Wars, Marvel, Disney und Co. die Möglichkeit, ihre Lieblingsheld:innen aus Filmen und Serien als Sammelkarten in Händen zu halten. Auf der CCON 2025 könnt ihr das Hobby hautnah erleben. Außerdem gibt es etwas zu gewinnen!

Eine Mace Windu Karte unterschrieben von Samuel L. Jackson oder eine Karte mit einem Stück getragenen Trikots von Lionel Messi? Mit Topps könnt ihr eure Lieblingsheld:innen und Gänsehautmomente in Kartenform sammeln und tauschen. Von Fußball über Wrestling bis hin zu Star Wars, Marvel, Disney und Co. – das ist Fandom zum Anfassen. Taucht jetzt noch tiefer in die Welt der Sammelkarten ein und erlebt das Topps-Universum hautnah auf der diesjährigen COMIC CON vom 29. bis 30. November in Stuttgart! Passend dazu könnt ihr euch weiter unten einen exklusiven Gewinn sichern.

Topps-Sammelkarten auf der CCON 2025: Das erwartet euch

Ihr seid in diesem Jahr auf der CCON 2025 – oder noch am Überlegen, ob ihr die Reise nach Stuttgart auf euch nehmen sollt? Dann aufgepasst: Am Topps-Stand in Halle 10 erwarten euch galaktische Abenteuer und jede Menge Sammelspaß.

Werdet selbst zu Held:innen und macht mit bei der Star Wars-Schnitzeljagd Galactic Force Rescue Mission,

lasst euch mit dem lebensgroßen Iron Man, Darth Vader oder Stitch fotografieren,

löst die Aufgabe am Topps-Stand und gewinnt tolle Preise,

fiebert mit bei Live Breaks mit bekannten Streamern wie Tone (@iamtabak)

(@iamtabak) ... und erfahrt alles, was ihr schon immer über die Welt der Sammelkarten wissen wolltet!

CCON-Expert:innen wissen, dass es auf der Cardshow in Halle 10 den ein oder anderen Schatz zu entdecken gibt. Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! oder Dragonball – egal, wofür das Sammlerherz schlägt, hier ist für jede:n etwas dabei. Topps ist bereits zum vierten Mal mit einem eigenen Stand vertreten, wo ihr viele neue Sammelobjekte für eure Kollektion entdecken könnt. Schaut vorbei und werdet Teil der großen Hobby-Community! Vom 29. bis 30. November 2025 auf dem Messegelände Stuttgart.

Möge das Sammelfieber mit euch sein: Gewinnt Marvel & Star Wars Chrome 2025 Value Boxen von Topps!

Gemeinsam mit Topps verlosen wir 3x Marvel Chrome 2025 Value Boxen und 3x Star Wars Chrome 2025 Value Boxen! Um im Lostopf zu landen, müsst ihr lediglich eine Gewinnspielfrage beantworten und das Formular vollständig ausfüllen .

Der Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2025. Die Gewinner:innen werden anschließend per E-Mail kontaktiert und über die weiteren Schritte informiert. Viel Glück!

Faszination Sammelkarten: Ein Hobby mit über 70 Jahren Geschichte

Egal, ob ihr Fußball, Basketball, Wrestling, Star Wars, Marvel, Disney oder andere Fandoms feiert: Topps-Sammelkarten ist das Hobby für alle, die ihre Held:innen in Händen halten möchten. Und das schon seit über 70 Jahren.

Was als Beilage in Kaugummipacks begann, hat sich schnell zu einem globalen Hype entwickelt. Mittlerweile gibt es Sammelkarten, die einen nur staunen lassen:

Karten mit originalen Unterschriften eurer Lieblingsstars, sogenannte Autogrammkarten oder kurz "Autos",

oder kurz "Autos", Karten mit einem einzigartigen Design, die es so nur einmal auf der ganzen Welt gibt, sogenannte One-of-One-Karten oder kurz "1/1",

oder kurz "1/1", Karten mit eingearbeiteten Memorabilien wie echten Teilen eines Trikots eures Lieblingsfußballers oder Stücken eines Baseballs aus einem Finalspiel, sogenannte Relic-Karten oder kurz "Relics"

oder kurz "Relics" und viele weitere Karten mit ganz besonderen Eigenschaften, die es auf der CCON bei Topps zu entdecken gibt.

Wer nicht bis zur CCON warten möchte, kann unter ripped.topps.com schon jetzt mehr erfahren.

Also nichts wie hin: Erlebt das Hobby hautnah und lasst euch vom Sammelfieber anstecken!