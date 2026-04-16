Eure nächste Miniserien-Obsession kündigt sich an: Der Trailer verspricht sechs packende Horror-Episoden mit dem Teufel

The Terror geht weiter und macht auch in Staffel 3 wieder seinem Namen alle Ehre. Der erste Trailer entführt uns in eine furchteinflößende Psychiatrie.

The Terror funktioniert wie Fargo, The White Lotus oder das Netflix-Phänomen Beef – als Anthologie-Serie. Die einzelnen Staffeln bilden also jeweils eine Art Miniserie und können auch sehr gut unabhängig voneinander angesehen werden. Der Trailer zu Staffel 3 bzw. The Terror: Devil in Silver wirkt erneut höchst vielversprechend.

The Terror Staffel 3: Erster Trailer zu Devil in Silver macht Horror-Hoffnung

Staffel 1 von The Terror hat sich noch um eine Polarexpedition gedreht, die es vor vielen Jahren festgefroren mit unheimlichen Ereignissen der übernatürlichen Art zu tun bekommen hatte. Staffel 2 war während des Zweiten Weltkrieges angesiedelt und lehrte japanische Soldaten in Internierungslagern das Fürchten.

Staffel 3 spielt jetzt in der Moderne und stellt uns einen Mann vor, der gegen seinen Willen in eine Psychiatrie gesperrt wird. Was unter normalen Umständen schon jede Menge Ängste auslösen kann, wird hier komplett auf die Spitze getrieben. Das New Hyde Psychiatric Hospital ist nämlich keine normale Klinik.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Terror Staffel 3 ansehen:

The Terror - S03 Trailer (English) HD

Nicht nur die Ärzte, sondern auch die Patient:innen sind dem Protagonisten überaus feindselig eingestellt, aber das ist nicht einmal das Schlimmste. In den Gängen dieser Psychiatrie scheint sich noch ein viel finstereres Übel herumzutreiben, das sich von all dem Leid ernährt, das hier im Lauf der Jahre angerichtet wurde. Dann wäre da auch noch diese mysteriöse, silberne Tür ...

The Terror: Devil in Silver funktioniert als eigenständige Miniserie und basiert auf einem Buch von Victor LaValle. Dan Stevens schlüpft in die Rolle des Protagonisten Pepper, der sich hier in der Psychiatrie durchschlagen muss. Als Produzent tritt unter anderem Ridley Scott in Erscheinung.

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Wann startet The Terror Staffel 3?

Insgesamt gibt es sechs Folgen in Staffel 3, im Gegensatz zu den ersten beiden Seasons, die sich jeweils in zehn Episoden austoben durften. Premiere feiert The Terror: Devil in Silver am 7. Mai bei AMC+. Jede Woche kommt dann eine neue Folge.

In Deutschland dürfte The Terror dann höchstwahrscheinlich über MagentaTV verfügbar gemacht werden. So war es zumindest in der Vergangenheit immer wieder bei AMC-Serien der Fall.