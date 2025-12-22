Eure nächste Sci-Fi-Obsession startet heute im Stream: Neue Thriller-Serie hackt das Hirn eines Marvel-Stars

Ein fesselnder Mix aus Spionage-Action und Sci-Fi-Thriller startet heute in Deutschland. The Copenhagen Test könnt ist ab jetzt im Abo streamen.

Science-Fiction-Fans können sich diesen Monat nicht nur auf die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy freuen. Schon am heutigen 1. Januar liefert die Sci-Fi-Thrillerserie The Copenhagen Test idealen Genre-Nachschub, der mit reichlich Action in eine finstere Tech-Verschwörung führt. Raumschiffe gibt es darin zwar nicht bestaunen, stattdessen erwartet euch ein spannender Mix aus Black Mirror und The Night Agent.

Neue Sci-Fi-Serie The Copenhagen Test streamt bei Sky

The Copenhagen Test verspricht einen fesselnden Serieneinsteig ins neue Jahr. Ab dem 1. Januar 2026 könnt ihr die ersten zwei Folgen bei Sky und WOW streamen. Die restlichen sechs Episoden der ersten Staffel erscheinen wöchentlich in Doppelfolgen. In den Hauptrollen des Sci-Fi-Agenten-Thrillers sind Marvel-Star Simu Liu (Shang-Chi) und Melissa Barrera (Scream) zu sehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Copenhagen Test schauen:

The Copenhagen Test - S01 Trailer 2 (English) HD

Die Geschichte von The Copenhagen Test folgt dem Geheimdienst-Analysten Alexander Hale (Simu Liu). Als dieser eines Tages in das Büro seiner Vorgesetzten beordert wird, landet er in einem echten Sci-Fi-Albtraum. Die enigmatische Bundesbehörde, für die er arbeitet, hat nämlich ein mysteriöses WLAN-Signal entdeckt, das aus seinem Kopf strömt.

Die Wahrheit ist noch viel furchterregender und könnte direkt aus einer Folge der Sci-Fi-Anthologie Black Mirror stammen: Alexanders Gehirn wurde gehackt und irgendjemand kann alles überwachen, was er sieht und hört. Jetzt soll er rund um die Uhr den Schein wahren, um nicht von den unbekannten Hackern entdeckt zu werden, während er die Drahtzieher dieser Tech-Verschwörung ausfindig machen soll.

The Copenhagen Test verspricht erfrischende Abwechslung im überfüllten Genre der Agenten-Serien. Die Serie aus der Feder von Thomas Brandon (Legacies) liefert einerseits klassische Spionage-Action à la Netflix' The Night Agent und Amazons Jack Ryan, hebt sich jedoch mit ihrem dystopischen Sci-Fi-Twist und Mystery-Einschlag aus der Masse hervor. Ob der Genre-Mix tatsächlich auch begeistern kann, davon könnt ihr euch ab sofort bei Sky und WOW selbst überzeugen.

