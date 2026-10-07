Eva Marie Saint ist tot: Mit 102 Jahren starb die älteste lebende Filmikone

Eva Marie Saint ist gestern verstorben. Der Hollywood-Star arbeitete seit den 1940ern als Schauspielerin und wird vielen aus Hitchcocks Der unsichtbare Dritte und Die Faust im Nacken bekannt sein.

102 Jahre Leben, acht Jahrzehnte Schauspiel, ein Oscar und Ruhm, der sich nicht ermessen lässt: Eva Marie Saint galt als älteste lebende Filmikone Hollywoods. Am 6. Oktober 2026 ist sie nun verstorben.

Oscar-Gewinnerin Eva Marie Saint machte den besten Hitchcock-Film zum Meisterwerk

Wie Deadline berichtet, starb Saint am gestrigen Dienstag auf natürliche Weise im Kreise ihrer Familie. Sie lebte seit 1956 in Los Angeles und hinterlässt zwei Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkel.

Eva Marie Saint wurde am 4. Juli 1924 im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Ab den 1940ern studierte sie Theater in New York, unter anderem unter dem berühmten Lee Strasberg, und sammelte Erfahrung in ersten TV-Auftritten.

Ab den 1950ern war sie in größeren Nebenrollen im Fernsehen und Theater zu sehen, etwa in einer Folge der Serie Producer's Showcase zum Stück Our Town, wo sie an der Seite von Paul Newman (Der Clou) und Frank Sinatra in Erscheinung trat. Sie erhielt für ihre Leistung eine Emmy-Nominierung.

Ab Mitte der 1950er war sie in ihren berühmtesten Rollen zu sehen: Für ihre Rolle als Marlon Brandos loyale, hartgesottene Freundin in Elia Kazans Meisterwerk Die Faust im Nacken gewann sie einen Oscar als beste Nebendarstellerin.

1959 folgte ihre wohl bekannteste Rolle: In Alfred Hitchcocks berühmten Thriller Der unsichtbare Dritte spielte sie als Regierungsagentin Eve Kendall, die mit einem zu Unrecht verfolgten Werbefachmann (Cary Grant) ein doppeltes Spiel treibt. Für viele handelt es sich um Hitchcocks besten Film und eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte – nicht zuletzt dank Saints Leistung.

Ab den 1960ern verlief die Karriere der Hollywood-Ikone ruhiger, da sie sich mehr und mehr auf ihre Familie konzentrierte. Unter anderem war sie im Historienepos Exodus und der Theateradaption Mein Bruder, ein Lump mit Warren Beatty zu sehen. Mit dem Regisseur John Frankenheimer (Der Gefangene von Alcatraz) drehte sie 1966 auch das Rennfahrerdrama Grand Prix.

Später konzentrierte sie sich vor allem auf TV-Auftritte in Serien wie Moonlighting – Das Model und der Schnüffler mit Bruce Willis oder Rollen wie im Fernsehfilm The Best Little Girl in the World. 1990 gewann sie einen Emmy für ihre Rolle als High-Society-Snob in der Serie Menschen wie wir.

Auch im hohen Alter trat Eva Marie Saint immer wieder vor die Kamera oder lieh Figuren ihre Stimme. 2006 tauchte sie in Superman Returns auf. Im Original des Avatar-Sequels Die Legende von Korra sprach sie Katara. Ihre letzte Filmrolle spielte sie 2019 im Drama Mariette in Ecstasy: Als Nonne wird sie mit den Ekstasen einer jungen Postulantin (Geraldine O'Rawe) konfrontiert.

Man kann sich kaum vorstellen, welchen Reichtum an Erfahrung Eva Marie Saint in ihrem Leben als Schauspielerin sammelte: Sie wuchs in den goldenen Jahren Hollywoods auf, erlebte die ersten Erfolge von Martin Scorsese oder Steven Spielberg und die Etablierung des Blockbusters. CGI, MCU und Netflix könnte sie nach so vielen Jahrzehnten womöglich nur müde belächelt haben. Ihr Tod ist nicht weniger als das Ende einer Ära.