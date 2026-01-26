Evil Dead-Meister hat seinen ersten Horrorfilm seit 17 (!) Jahren gedreht: So gut ist der Insel-Albtraum Send Help

Mit Send Help startet diese Woche der neue Horrorfilm von Sam Raimi im Kino. Rachel McAdams und Dylan O'Brien liefern sich darin ein wahnwitziges Psychoduell.

Ganze 17 Jahre haben Horrorfans auf diesen Tag gewartet: Sam Raimi meldet sich endlich mit einem eigenen Horrorfilm im Kino zurück. Nach Ausflügen ins Zauberland Oz und das Marvel Cinematic Universe kehrt der Regisseur der Kult-Schocker Evil Dead und Drag Me to Hell in Send Help wieder zu seinen Wurzeln zurück. Wir haben den Survival-Horror mit Rachel McAdams und Dylan O'Brien in den Hauptrollen vorab gesehen und verraten euch im spoilerfreien Film-Check, was euch erwartet.

Horror-Thriller Send Help entfesselt Psychoduell im Insel-Albtraum

Es ist fast schon überraschend, dass es in Send Help keine Dämonen oder anderen übernatürlichen Schrecken zu bestaunen gibt. Stattdessen erzeugt Sam Raimi Spannung und Horror aus einer einfachen, zugleich effektiven Prämisse: Zwei Menschen, die sich überhaupt nicht ausstehen können, stranden auf einer einsamen Insel, die ihre dunkelsten Seiten zum Vorschein bringt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Send Help schauen:

Send Help - Trailer 2 (Deutsch) HD

In diesem Fall wären das die Büroangestellte Linda Liddle (Rachel McAdams) und ihr neuer, widerlicher Chef Bradley Preston (Dylan O'Brien). Ohne Freunde und ohne Wertschätzung im Beruf wird Linda von den Männern in ihrem Umfeld ausgebeutet und kleingehalten. Die einzige Chance auf eine ihr zustehende Beförderung ist eine Dienstreise nach Thailand, wo ein wichtiger Merger eingetütet werden soll. Nur leider endet der Flug im Privatjet in einer Katastrophe.

Plötzlich finden sich Linda und ihr schwer verletzter Chef als einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes auf einer einsamen Insel irgendwo im Golf von Thailand wieder. Gemeinsam einen Ausweg aus der misslichen Lage finden? Daran hat das Drehbuch von Damian Shannon und Mark Swift keinerlei Interesse. Denn als naturverbundener Superfan der Reality-Show Survivor findet Linda endlich einen Ort, an dem sie ihre Überlebenskünste einsetzen und ihr wahres Potenzial entfalten kann. Hier ist sie der Boss.

Der Wunsch nach Rettung und der Wunsch nach ultimativer Freiheit kollidieren in einem zunehmend aufwühlenden und unerwartet witzigen Psychoduell, das die Sympathien des Publikums ständig verschiebt. Mal fiebern wir mit Linda mit, der ein weinerliches Nepo-Baby das Paradies auf Erden entreißen will. Und mal bangen wir um Bradley, der von einem unheimlichen Verschnitt der Misery-Psychopathin Annie Wilkes in seinem schlimmsten Albtraum gefangen gehalten wird.

Ein genüsslicher Horror-Trip mit bitterbösem Humor

Send Help vereint viele bekannte Zutaten, die Fans von einem Sam Raimi-Film erwarten. Der makabere Humor und seine inszenatorische Handschrift gehören ebenso dazu wie der Einsatz genüsslicher Ekelmomente mit Blut, Erbrochenem und anderen schleimigen Ausscheidungen. Ein Splatterfest sollte man in diesem 2-Personen-Stück hingegen nicht erwarten. Stattdessen sind es zwei völlig freidrehende Performances, aus denen sich Psycho-Horror und bitterböser Spaß speisen.

Vor allem Rachel McAdams' Verwandlung von einer devoten grauen Maus zur selbstbewussten Survival-Expertin, die im Todeskampf gegen ein monströses Wildschwein das pure Vergnügen findet, wird zu einer mitreißenden Tour de Force. Eindrucksvoll balanciert sie einfühlsame Verletzlichkeit und furchteinflößende Insel-Autorität.

Trotz der Laufzeit von satten 113 Minuten hält Send Help die Spannung konstant, wenn das Psychospiel von Kontrolle und Manipulation im Minutentakt die Dynamik der Figuren mit sich wechselnden Machtverhältnissen stetig in neue Richtungen lenkt. Bis auf einen einzigen (effektiv eingesetzten) Jump Scare hält sich der Horror hingegen in Grenzen. Gruselige Szenen sollten Horrorfans aber nicht erwarten. Vielmehr setzt Sam Raimi auf intensive Gewaltspitzen und ekelige Schockmomente, die einen vollen Kinosaal zum Jubeln bringen können.

Dass vereinzelte Gore-Effekte mit auffälligem CGI-Einsatz erschaffen wurden, dem abrupten Ende der nötige Biss fehlt und sich der Film nie einer kompletten, grenzüberschreitenden Eskalation hingeben möchte, ist zu verschmerzen. Denn Send Help macht einfach verdammt viel Spaß.

Send Help läuft ab dem 29. Januar 2026 in den deutschen Kinos.