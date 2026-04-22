Ex-Bachelor bei Berlin – Tag & Nacht dabei: Eigentlich sollte er diese Hauptrolle übernehmen

Bei Berlin – Tag & Nacht kommen Reality-TV-Fans jetzt richtig auf ihre Kosten: Mit Daniel Völz gesellt sich ein ehemaliger RTL-Rosenkavalier zum Cast. Doch ursprünglich war der Bachelor für eine andere Rolle vorgesehen.

Beim Namen Daniel Völz dürften Reality-TV-Fans sofort hellhörig werden. 2018 suchte der gebürtige Neuseeländer als RTL-Bachelor nach der großen Liebe und verteilte die begehrten Rosen. Seine Staffel bleibt bis heute unvergessen – vor allem wegen eines waschechten Skandals: In einer Nacht der Rosen kassierte Völz eine saftige Ohrfeige von Kandidatin Yeliz. Der Grund? Er hatte sie kurz zuvor bei einem romantischen Date noch geküsst, nur um sie dann eiskalt rauszuwerfen. Ihr Exit-Kommentar war kurz und schmerzhaft: die flache Hand direkt in Daniels Gesicht.

Dem klassischen Reality-TV hat Daniel Völz inzwischen zwar den Rücken gekehrt, dem Fernsehen bleibt er aber treu. Nun wagt er den nächsten großen Schritt als Schauspieler und hat eine Rolle in der wohl beliebtesten RTLZWEI-Serie ergattert: Berlin – Tag & Nacht.

Neu bei Berlin – Tag & Nacht: Ehemaliger Bachelor verteilt hier keine Rosen

Bei Berlin – Tag & Nacht sorgen regelmäßig neue Gesichter für frischen Wind im Cast. Nicht selten sind die Neuzugänge alte Bekannte aus der TV-Welt – so auch in diesem Fall: Ex-Bachelor Daniel Völz übernimmt ab sofort eine Gastrolle in der Erfolgsserie. Er verkörpert den Autohändler Rocco Kern, der von der Figur Karla undercover beschattet wird.

Im Interview mit der Agentur Magic Connection verriet der einstige Rosenkavalier nun, dass sein Herz schon immer für die Schauspielerei schlug. Kein Wunder, schließlich ist er in einer bekannten Schauspiel- und Synchron-Dynastie aufgewachsen. Dennoch fand er erst im Jahr 2016 durch ein Theater-Engagement endgültig seinen Weg in das Fach.

Diese Rolle sollte Daniel Völz eigentlich spielen

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Daniel Völz mit einem Job bei Berlin – Tag & Nacht geliebäugelt hat. Bereits 2022 war er für die Rolle des Bruno im Gespräch, die heute von Matthias Etienne Girrulat verkörpert wird. Dass es damals nicht klappte, lag jedoch an Völz selbst: "Leider hatte das damals zeitlich bei mir nicht gepasst", erklärt er rückblickend.

Doch im zweiten Anlauf passte nun alles zusammen. Die Produktion kam spontan auf ihn zu – und diesmal war nicht nur sein Terminkalender frei, auch die Rollenbeschreibung überzeugte ihn sofort. Besonders die Ähnlichkeit zu seinem eigenen Charakter reizte ihn an der Figur des Rocco Kern:

"Besonders gefällt mir, dass Rocco sein Herz auf der Zunge trägt. So bin ich auch oft", betont er. "Er scheint ein Draufgänger zu sein, aber es ist alles ehrlich gemeint."

Wann und wo läuft Berlin – Tag & Nacht?

Daniel Völz ist seit dem 22. April (Folge 3.666) bei Berlin – Tag & Nacht zu sehen. Von montags bis freitags gibt es um 19:05 Uhr bei RTL Zwei eine neue Folge. Die jeweilige Episode kann schon sieben Tage im Voraus bei RTL+ gestreamt werden.