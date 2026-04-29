Ex-Nachrichtensprecherin ist irritiert von ARD-Entscheidung zur Tagesschau: "Ein wenig unfreundlich"

Dagmar Berghoff schrieb als erste Frau am Mikrofon der Tagesschau“ Geschichte. Obwohl sie viele glückliche Momente mit ihrer aktiven Zeit verbindet, stößt ein Entschluss der ARD bei ihr auf Unverständnis.

Seit dem Jahr 1952 ist die Tagesschau fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und fungiert für ein Millionenpublikum als primäre Informationsquelle zum Weltgeschehen. Über viele Jahre hinweg war Dagmar Berghoff eines der prägendsten Gesichter des Formats. Doch während sie überwiegend mit Freude auf ihre Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaut, gibt es eine neuere Entwicklung, die sie scharf kritisiert.

Dagmar Berghoff bei der Tagesschau: Die erste Frau am Nachrichtentisch

Mit ihrem Debüt als Sprecherin revolutionierte Dagmar Berghoff das deutsche Fernsehen und erlangte als "Miss Tagesschau" Kultstatus. Sie etablierte sich als hochprofessionelle Journalistin, die durch ihre charismatische Ausstrahlung einen Kontrast zur männlich dominierten Branche bildete. Unvergessen bleibt zudem ihr legendärer Lachanfall im Jahr 1988, als sie im Zusammenhang mit Boris Becker fälschlicherweise ein "WC-Turnier" ankündigte, obwohl das WTC-Turnier gemeint war.

Ihr Abschied vom News-Desk liegt bereits über zwei Jahrzehnte zurück: Im Jahr 1999 moderierte sie ihre finale Sendung und beendete damit ihre beeindruckende Karriere bei der Tagesschau.

Kritik an der ARD: Berghoff missbilligt Änderung des Kult-Satzes

"Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der 'Tagesschau'." – Dieser Satz begleitete Generationen von Zuschauern durch den Abend. Doch diese Ära endete im November 2024, als die ARD die Einleitung modifizierte. Das Publikum wird seither mit der neutraleren Formulierung "Guten Abend, ich begrüße Sie zur 'Tagesschau'" willkommen geheißen.

Im Podcast "My Way" äußerte Dagmar Berghoff nun deutliches Unbehagen über diese Reform. Sie bezeichnete die Neuerung als "unglaublich".

"Ich finde das ein wenig unfreundlich, so abrupt irgendwie", erklärte sie hinsichtlich des Verzichts auf die traditionelle Anrede "meine Damen und Herren".

Berghoff kann die Beweggründe für die Streichung dieser ikonischen Worte nicht nachvollziehen. Sie vermutet hinter der Entscheidung aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen:

Ich denke mir, das ist dem Geschlechterwandel geschuldet. Aber wozu? Die Kinder fühlen sich mit 'Meine Damen und Herren' vielleicht nicht angesprochen, aber sonst doch jeder.

Wie der Spiegel berichtete, war die Ursache für den Wandel jedoch eine Umfrage unter den Zuschauer:innen. Diese habe einen klaren Wunsch nach einer zeitgemäßeren Ansprache ergeben, weshalb die ARD den Einstieg modernisierte, um die Sendung aktueller wirken zu lassen.