Extrawurst im Kino: Dieser deutsche Comedy-Trend muss endlich aussterben

Marcus H. Rosenmüllers neue Komödie Extrawurst setzt sich in einem Tennisverein zwischen die Stühle des guten deutschen Tons. Sie ist leider nicht die erste ihrer Art.

Das Stück Extrawurst von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob stieg Anfang der 2020er in der deutschen Theaterlandschaft zum Publikumshit auf. Nun wurde es von Marcus H. Rosenmüller (Wer früher stirbt, ist länger tot) fürs Kino verfilmt. Doch was hat die neue Komödie Extrawurst zu bieten?

Extrawurst präsentiert deutsches Biedermeier-Theater im Kino

Der Tennisclub Lengenheide versammelt sich in Extrawurst, um den langjährigen Vorsitzenden Heribert (Hape Kerkeling) ein weiteres Mal im Amt zu bestätigen. Doch als sein Stellvertreter Matthias (Friedrich Mücke) im Anschluss noch schnell über die Anschaffung eines neuen Grills für das Sommerfest abstimmen lassen will, eskaliert die Veranstaltung. Denn müsste dann nicht Erol (Fahri Yardım) als einziger muslimischer Spieler im Club einen Extra-Grill bekommen? Schließlich verbietet ihm sein Glaube, dass seine Nahrung das deutsche Schweinefleisch auf dem Rost berührt.

Schnell bilden sich zwei Lager: Während manche einen Zusatzgrill für nur eine Person lachhaft finden und Torsten (Christoph Maria Herbst) den Konflikt mit seinen Witzen unnötig anfeuert, setzt sich Erols Doppel-Partnerin und Torstens Ehefrau Melanie (Anja Knauer) für die Gleichberechtigung ein, von der Erol nicht mal selbst weiß, ob er sie überhaupt will.



Ob der "Kulturkampf am Grillbuffet", wie Deutschlandfunk Kultur den Theaterhit vor ein paar Jahren betitelte, jetzt auf der großen Leinwand eine flammende Debatte im Publikum entzünden wird, bleibt fraglich. Während im Theater am Ende der Vorstellung darüber abgestimmt werden durfte, ob im Tennisclub ein Grill angeschafft werden solle oder nicht (die Comedy-Variante von Terror - Ihr Urteil?), verrennt sich die Filmversion von Extrawurst ohne Publikums-Mitwirkung in unvereinbaren Ansichten.

Der deutsche Biedermeier (auf und vor der Leinwand), der mit politischen oder sozialen Fragen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will, stößt hier an seine Grenzen. Denn wenn die gutbürgerlichen Figuren versuchen, Unterschiede wegzulachen, steht der Grill bald in Flammen. Ist Extrawurst also wie Max Frischs "Biedermeier und die Brandstifter" im Untertitel "ein Lehrstück ohne Lehre"?

Vom Rost ins Feuer: Extrawurst grillt sich selbst

Wenn Extrawurst mit einer sexuell konnotierten Tennis-Montage beginnt, kommt man nicht umhin, sich an Challengers zu erinnern, der den Tennisplatz meisterhaft zu einem Austragungsort machte, der weit über Sportduelle hinausging. Doch die deutsche Komödie zeigt sich in ihrer 100-minütigen Laufzeit alles andere als dynamisch oder subtil andeutungsvoll. Die Theaterhaftigkeit verlässt den Film nie, wenn die Satire nur gelegentlich ihre Kulisse wechselt, damit die Hauptfiguren im Vereinssaal, in der Sporthalle oder im Lager herumstehen und streiten können. Das können auch die schnell herausgefeuerten Dialoge nicht völlig ausgleichen.

Christoph Maria Herbst erneuerte in Stromberg: Wieder alles wie immer gerade erst seine berühmteste Rolle (des unausstehlichen und alles andere als moralisch integeren Chefs). Ihm jetzt umgekehrt den Part des ökologisch und sozialgerecht bedachten Vermittlers und "Berliner Aushilfstürken" (O-Ton) abzunehmen, fällt nicht leicht. Die Rechnung, Hape Kerkeling in die Rolle des liebenswürdigen, aber rückschrittlichen Vereinschefs zu stecken, geht da schon eher auf.

Während die Diskussion um den Luxus-Gasgrill "XG 3010" zum Schwanzvergleich mutiert, tritt die Handlung leider auf der Stelle. Hier zählt die nächste Pointe zu einer festgefahrenen Situation mehr als ernsthafte Vorschläge zur Problemlösung. Bei so viel Blödelei sollte gelegentlich ein Witz zünden, stattdessen macht sich aber nur zunehmende Ermüdung breit.

Neben den uneinsichtigen Traditionsliebhabern prangert Extrawurst im Rundumschlag seines Fremdscham-Gipfels zudem diejenigen an, die über Erols Kopf hinweg entscheiden, ob er über die ganze Diskussion seiner "Türkenwurst" beleidigt sein sollte. Die Botschaft, dass alle Menschen fehlbar sind, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Sogar Erol bekommt mit eigenen Vorurteilen sein Fett weg. Doch er bleibt als Anlass des Streits leider eine Randfigur: Seine Minderheiten-Stimme hat kaum Gewicht, weil Extrawurst sich viel mehr dafür interessiert, wie die deutschen Heriberts des zu 95 % weißen Casts mit der unangenehmen Situation umgehen.

Extrawurst folgt einem nervigen deutschen Comedy-Trend

Wer schon in Simon Verhoevens Alter weißer Mann laut über die Fallstricke politischer Korrektheit für weiße Mittfünfziger-Hauptfiguren gelacht hat, wird auch bei Extrawurst aus dem Schenkelklopfen nicht mehr herauskommen. Außerdem ähnelt die Theaterverfilmung Sönke Wortmanns Komödie Der Spitzname, die sich an zu vielen Themen gleichzeitig abarbeitete und so auf allen Ebenen scheiterte. Einwanderung, Rassismus, Vegetarier, Religion/Atheismus, Genderfragen – alles soll im humoristischen Super-GAU von Extrawurst abgedeckt werden.

Politische und soziale "Trend-Themen" in peinliche Komödienform zu gießen, war schon vor zehn Jahren in Willkommen bei den Hartmanns nicht lustig und wurde nun lange genug wiedergekäut. Solange lediglich mit einem Finger auf das Dilemma deutscher Biedermänner und -frauen gezeigt wird, die sich an sprachlichen und anderen Hürden kultureller Rücksichtnahme reiben, befeuert das die Debatte nicht zum Guten. Es ist nur ein weiteres Breittreten von Streitpunkten im Comedy-Deckmantel. Das aber unterschätzt ein Komödienpublikum, das in einer Satire sehr wohl auch nach vorn blicken könnte, statt die eigenen Probleme nur unglaubwürdig wegzutanzen.

Dass eine sich verändernde Gesellschaft der Integration und Diversität für viele Deutsche unangenehm an ihrer bisherigen Lebenswelt kratzt, ist in den aktuellen Zeiten kein Geheimnis. Die Beschwerde eines Vereinsmitglieds ("Wir haben immer normale Wurst gegrillt!") bringt das gut auf den Punkt. Statt eines Versöhnungsversuchs unterschiedlicher Positionen mit Humor heizt Extrawurst die Situation an, ohne einen Feuerlöscher bereitzuhalten.

"Solange man noch zusammen lachen kann, ist es noch nicht zu spät", philosophiert Heribert gegen Ende von Extrawurst. Aber was, wenn nicht alle im Kinosaal mitlachen? Dann schmeckt dieses filmische Würstchen leider reichlich angebrannt. Also lasst doch bitte in Zukunft die Finger von diesem deutschen Comedy-Rezept, liebe Wortmanns, Verhoevens und Rosenmüllers.

Extrawurst startet am 15. Januar 2026 in den deutschen Kinos.