Extrem beliebte Sci-Fi-Serie erobert Netflix-Charts: Ihr könnt 8 Staffeln auf einmal streamen

Die achte Staffel einer modernen Kult-Animationsserie ist nun auf Netflix gestartet. Die Serie wurde sofort zurück in die Netflix-Charts katapultiert und konnte sich eine hohe Position sichern.

Kaum eine Serie hat es über einen so kurzen Zeitraum geschafft, zu einer modernen Kult-Serie zu werden, wie Rick and Morty. Die Animationsserie ist mittlerweile fest in der Popkultur verankert, was sich leicht anhand eines absoluten Merchandise-Überangebots feststellen lässt. Die neueste Staffel ist bereits die achte und mittlerweile auch auf Netflix verfügbar, wo sie sich schon jetzt eine hohe Chartplatzierung sichern konnte.

Rick and Morty Staffel 8 sichert sich bei Netflix-Charts einen Platz auf dem Treppchen

Auch nach acht Staffeln scheinen Fans der Serie noch immer nicht das Interesse an den absurden Geschichten des verrückten Wissenschaftlers Rick und seinem Dimensionsportal, mit dem er zusammen mit Enkel Morty auf Reisen geht, verloren zu haben. Die Serie thront aktuell auf dem zweiten Platz der Serien-Charts bei Netflix und schafft es lediglich am momentan dominierendem Stranger Things-Finale nicht vorbei.

So sieht die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix aus (Stand: 2. Januar 2026):

Wann geht es mit Rick and Morty weiter?

Eine neunte Staffel Rick and Morty ist bereits bei Adult Swim in Produktion und soll im Herbst dieses Jahres in den USA auf dem Sender starten. Bis die neue Staffel jedoch auch hierzulande bei Netflix erscheint, dauert es für gewöhnlich immer ungefähr 9 Monate. Somit wäre eine Veröffentlichung der neunten Staffel im Sommer 2027 auf Netflix erwartbar.

