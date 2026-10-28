Extrem beliebte Serie kehrt zurück und erobert die Amazon-Charts: Vor einem Jahr verlor sie ihren größten Star

Die beliebte Survival-Serie 7 vs. Wild erobert mit Staffel 6 die Amazon-Charts. Sie kehrt zu den Anfängen zurück – und für die Teilnehmer:innen wird es so hart wie noch nie.

Wer 7 vs. Wild schaut, geht nie wieder raus. Denn die Survivalserie, in der sieben Teilnehmer:innen mit begrenzten Hilfsgegenständen in der Wildnis ausgesetzt werden und sieben Tage überleben müssen, zeigt die wahre Gnadenlosigkeit unserer Natur. Die war nie so offensichtlich wie in der neuen 6. Staffel der Serie, die jetzt die Amazon-Charts erklimmt: 7 vs. Wild: Sierra El Diablo.

7 vs. Wild erobert Amazon-Charts erneut nach Schock-Ausstieg: Das ist das neue Konzept

Schauplatz der 6. Staffel ist die namensgebende Sierra El Diablo, das "Teufelsgebirge" in der Dominikanischen Republik, das auch als Xaraguá bekannt ist. Zwischen den kargen Felsen und Dornenbüschen herrschen bis zu 40 Grad, Wasser ist rar – anders als die Skorpione, die den Teilnehmer:innen das Leben schwer machen.

Nachdem 7 vs. Wild in den letzten drei Staffeln alle Überlebenskünstler:innen in Teams bzw. Fraktionen aufteilte, kehrt die Serie jetzt zu ihren Anfängen zurück: Jeder und jede ist wieder auf sich allein gestellt. Im Übrigen dürfen alle nur aus einer festgelegten Auswahl von 20 Gegenständen wählen, die ihnen in der Sierra das Überleben sichern sollen.

Die Produzent:innen der Serie wollen mit der Rückkehr zu den Wurzeln womöglich die Popularität von 7 vs. Wild steigern: Mit dem Ausstieg von Fritz Meinecke vor einem guten Jahr verlor sie immerhin einen ihrer größten Protagonisten. Zu den Teilnehmer.innen gehören nun unter anderem der Outdoor-Content-Creator Simon Hegewald und der Popstar Mike Singer. Moderator ist der Survival-Spezialist Ed Stafford.

So sehen aktuell die deutschen Seriencharts bei Amazon Prime Video aus (Stand 28. Oktober):

Wann erscheinen neue Folgen von 7 vs. Wild auf Amazon und YouTube?

Die 6. Staffel von 7 vs. Wild ist am 23. Oktober auf Amazon Prime Video gestartet, wo immer dienstags und freitags neue Folgen erscheinen. Ab dem 5. November wird sie auch auf YouTube veröffentlicht. Dort kommen immer donnerstags und montags neue der insgesamt 16 Episoden.

Wenn euch die Serienstarts des nächsten Monats interessieren, hört in unseren brandneuen Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.