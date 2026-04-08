Extrem beliebter Abenteuer-Horror kehrt in 8 Tagen ins Kino zurück: Das Franchise ist schon 94 Jahre alt

Nächste Woche startet ein neuer Film aus dem alteingesessenen Die Mumie-Universum im Kino. Wer Abenteuer im Brendan Fraser-Style erwartet, dürfte von dieser Neuauflage aber stark überrascht werden.

Mit Die Mumie erschien 1932 ein Klassiker des Horror-Genres, der die titelgebende Kreatur mit Boris Karloff in der Hauptrolle unsterblich gemacht hat. Seitdem ist das Franchise rund um das legendäre Monster in verschiedenen Formen erneut im Kino aufgetaucht. Zu den beliebtesten Umsetzungen zählt das Die Mumie-Franchise mit Brendan Fraser, das den Mythos im flotten Abenteuer-Style neu belebt hat. Ein Reboot mit Tom Cruise von 2017 ging dagegen nur legendär baden.

Nächste Woche startet ein weiterer Versuch, Die Mumie auf der großen Leinwand mit frischen Impulsen zurückzubringen. Der Film von Evil Dead Rise-Regisseur Lee Cronin sieht aber mehr nach finsterem Horror in Blumhouse-Conjuring-Manier aus.

Neuer Mumie-Film als Horrortrip bald im Kino: Darum geht's in Lee Cronin's The Mummy

In Lee Cronin's The Mummy ist die Tochter (Natalie Grace) des Ehepaars (Jack Reynor und Laia Costa) vor acht Jahren spurlos verschwunden. Als das Mädchen doch noch lebendig in einem jahrtausendealten Sarkophag geborgen wird, scheint sie stark verändert zu sein. Nachdem Katie nach Hause gebracht wird und sich immer mehr wie eine unheimliche Kreatur verhält, beginnt das wahre Grauen erst noch.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zum neuen The Mummy-Film schauen:

Lee Cronin's The Mummy - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Lee Cronin's The Mummy im Kino?

Die Neuauflage mit dem ikonischen Monster läuft ab dem 16. April 2026 in den deutschen Kinos. Dann wird sich zeigen, wie diese Horror-Variante der Mumie bei einem größeren Publikum ankommt. Falls ihr die Abenteuer-Richtung in dem Franchise vermisst, könnt ihr euch aber auch freuen. Die Mumie 4 mit den drei Originalstars Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah ist längst in der Mache und soll am 18. Mai 2028 auf der großen Leinwand starten.

Regie bei der kommenden Die Mumie-Rückkehr mit Fraser & Co. führt das Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett. Die beiden haben zuletzt Scream 5 und Scream 6 sowie die Ready or Not-Teile inszeniert.