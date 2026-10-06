Extrem beliebtes Sci-Fi-Spiel kommt als Serie: Es hat sich 16 Millionen Mal verkauft und 3 große Preise eingeheimst

Die Produktionsfirma hinter dem Horror-Hit Backrooms macht gleich zwei einzigartige Sci-Fi-Shooter zu Serien. Alle Infos dazu liefert Videospiel-Experte David.

Im Videospiel Arc Raiders fristen die letzten Menschen ein Dasein unter der Erdoberfläche. Oberhalb davon treiben gigantische Roboter ihr Unwesen. Ab und zu wagen sich die Raider aber doch nach oben und setzen ihr Leben aufs Spiel. Dieser Titel und The Finals vom selben Entwicklerstudio werden jetzt als Serien verfilmt.

Zwei einzigartige Sci-Fi-Videospiele werden als Serie verfilmt – das ist bekannt

Wie Variety berichtet, hat sich die Produktionsfirma Chernin Entertainment (Backrooms) die Rechte an einer Verfilmung von Arc Raiders und The Finals gesichert. Die beiden Sci-Fi-Stoffe sollen jeweils als Serie verfilmt und zu sogenannten "transmedia-Erfahrungen" ausgebaut werden.

Das Unternehmen konnte sich offenbar gegen einige andere Interessent:innen durchsetzen und hat den Zuschlag bekommen. Die Rechte umfassen nicht nur die Verfilmung als Serien, sondern auch für eine Kino-Umsetzung.

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Die Kreativ-Studios bei Embark werden maßgeblich an den Film- und Serien-Adaptionen beteiligt sein, erklärt der Embark-Gründer und -CEO Patrick Söderlund. Seitens Chernin Entertainment heißt es laut Variety:

Arc Raiders und The Finals sind genau die Art von Gelegenheiten, auf die wir bei Chernin Entertainment hinarbeiten: Ambitionierte, globale Marken mit dem Potential, zu großen Franchises in Film und Fernsehen zu werden.

Darum geht's im preisgekrönten Arc Raiders und dem Sci-Fi-Shooter The Finals

Arc Raiders soll sich mittlerweile über 16 Millionen Mal verkauft haben. Es wurde bei den Game Awards 2025 als bester Multiplayer-Titel ausgezeichnet und hat Spiel des Jahres bei den D.I.C.E.-Awards gewonnen. Außerdem erhielt es bei den BAFTA Games Awards 2026 eine Auszeichnung als bestes Multiplayer-Spiel.

Sowohl Arc Raiders als auch The Finals nehmen eine Vorreiter- und Außenseiterposition in der Welt der Online-Shooter ein. Das eine glänzt durch schier unendliche Möglichkeiten, sich mit anderen zusammenzutun – oder sie übers Ohr zu hauen – und außerdem beeindrucken der retrofuturistische Stil und das Sounddesign des Extraction-Shooters Arc Raiders.

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Das andere heißt The Finals und stammt ebenfalls von den Embark Studios, versetzt uns aber in eine virtuelle Sci-Fi-Spielshow, in der wir gegen andere Teams antreten und bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Ohne Kooperation läuft hier gar nichts.

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Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf dem bisher einzigartigen Physik- und Zerstörungssystem . Wer will, kann buchstäblich das ganze Level in Schutt und Asche legen (und so ganz neue Wege eröffnen).

The Finals kann kostenlos gespielt werden und startet bald in seine 12. Season. Ein großes Update bringt bald noch realistischere Physik und feinteiligere Zerstörung ins Spiel. Für Arc Raiders erscheint am 8. Oktober das bisher größte Update namens Frozen Trail, gleichzeitig gibt es eine kostenlose Testphase übers Wochenende.