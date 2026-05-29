Extrem spannende Miniserie bei Netflix fesselt 8 Folgen lang und ihr kennt sie bestimmt noch nicht

Auf Netflix versteckt sich eine Miniserie, die Teenie-Dramen mit Horror-Elementen vereint. Die mystische Story trägt über die acht Folgen und fesselt trotz bekannter Elemente bis zum Schluss.

In der südkoreanischen Netflix-Produktion If Wishes Could Kill von Showrunner und Creator Park Joong-seop sorgt eine verfluchte Handy-App für ordentlich Blutvergießen. Hier wird das Horror-Genre zwar nicht neu geschrieben, doch die fesselnde Story weist ein gelungenes Tempo auf, mit dem die acht Folgen im Flug vergehen.

If Wishes Could Kill streamt seit April 2026 bei Netflix.

Netflix-Miniserie If Wishes Could Kill gruselt mit verfluchter Handy-App

In der Serie schlägt sich eine fünfköpfige Freundesgruppe mit den üblichen Highschool-Problemen wie Leistungsdruck und Liebeleien herum. Doch immerhin scheint Choi Hyeong-wook (Lee Hyo-je) eine Lösung für seine schlechten Mathe-Noten gefunden zu haben. Die geheimnisvolle Smartphone-App Girigo erfüllt Wünsche – doch die haben ihren Preis.

Zwar kann die App absolut jeden Wunsch erfüllen, doch innerhalb von 24 Stunden muss derjenige mit seinem eigenen Tod dafür bezahlen. Wenn die Freunde den Fluch brechen wollen, müssen sie den Ursprung der tödlichen App herausfinden, doch der Countdown läuft.

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If Wishes Could Kill fesselt mit klassischen Horror-Elementen

If Wishes Could Kill schreibt das Horror-Gerne nicht neu. Im Gegenteil, vieles wirkt hier vertraut. Die unausweichlichen Tode à la Final Destination treffen auf den klassischen Dämonengrusel, der mit sämtlichen Täuschungstricks seine Opfer langsam in den Wahnsinn treibt. Dennoch lohnt sich die Serie, denn sie setzt die bekannten Zutaten sehr wohldosiert zusammen. Dadurch gelingt es If Wishes Could Kill, die Spannung über eine Laufzeit von sechs Stunden hochzuhalten.

Neben Schockern und Jumpscares lässt If Wishes Could Kill aber auch Raum für ruhige und emotionale Momente, die uns die Figuren näherbringen. Allen voran Yoo Se-ah (Jeon So-young), die tief in ihr Kindheitstrauma eindringen muss, um den Fluch zu brechen. Dabei hilft ihr die Schamanin Kang Ha-young, wodurch das Publikum auch etwas über die spirituelle Kultur Koreas kennenlernt. Während Ha-young in der Geisterwelt nach Hinweisen sucht, begibt sich ihr humorvoller Ehemann mit den Teenagern in der physischen Welt auf eine Schnitzeljagd, die ebenfalls einige Irrungen bereithält.

Ab der zweiten Hälfte bekommt auch die Hintergrundgeschichte der dämonischen Kräfte viel Raum. Damit macht die Serie einiges besser als die meisten Horrorfilme, deren Lösung einem in den letzten Minuten aufgetischt wird, während man hier dem Bösen beim Entstehen zuschauen darf.

If Wishes Could Kill fesselt mit seinen nahbaren Figuren, der dichten Spannung und den emotionalen Momenten. Durch das gut gesetzte Tempo und die verzweigte Geschichte kommt keine Langeweile auf.

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Wird es If Wishes Could Kill Staffel 2 bei Netflix geben?

Wenn der Abspann läuft, solltet ihr noch nicht ausschalten, denn nach einigen Sekunden folgt noch eine Sequenz, die den Raum für eine 2. Staffel öffnet. Ob es die geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Serie aber in mehreren Ländern in der Top Ten der Netflix-Serien-Charts landete, könnte es mit If Wishes Could Kill durchaus weitergehen. Vorerst wurde If Wishes Could Kill als Miniserie bei dem Streamer veröffentlicht.