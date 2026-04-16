Extrem spannender Action-Thriller besetzt Netflix-Charts: Vorher war er viel zu unbekannt

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hat vor Jahren einen Film gedreht, der in der Corona-Pandemie nicht allzu viel Aufmerksamkeit erhalten hat. In den Netflix-Charts steht er dafür jetzt fast an der Spitze.

Heutzutage ist Taylor Sheridan vor allem als Mastermind hinter dem gewaltigen Yellowstone-Serienuniversum bekannt. Daneben hat er aber auch mehrere Filme als Regisseur gedreht. Einer davon ist der Action-Thriller They Want Me Dead mit Stars wie Angelina Jolie (Salt) und Jon Bernthal (Wind River).

Da der Film in seinem Erscheinungsjahr 2021 aufgrund der Pandemie keine riesige Aufmerksamkeit erhielt, wird er jetzt auf Netflix neu entdeckt. In den Film-Charts des Streamers hält sich der Streifen aktuell beharrlich auf Platz 2.

Taylor Sheridan-Thriller in den Netflix-Charts: Darum geht es in They Want Me Dead

Im Film spielt Jolie die Feuerwehrfrau und Wildnis-Expertin Hannah Faber, die sich in die einsamen Wälder von Montana zurückgezogen hat, nachdem sie den Tod von drei Kindern mitansehen musste. Eines Tages trifft sie hier auf den 12-jährigen Connor (Finn Little), der Zeuge eines Mordes wurde und jetzt von den Killern (Nicholas Hoult und Aidan Gillen) verfolgt wird. Mit dabei ist außerdem Hannahs Ex-Freund Ethan (Bernthal), der als lokaler Sheriff in das Szenario gezogen wird.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu They Want Me Dead:

They Want Me Dead - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 16. April 2026):

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In They Want Me Dead mixt Sheridan geradlinige Genre-Spannung mit einem Katastrophenszenario, als ein gewaltiger Waldbrand das Katz- und Mausspiel zwischen den Killern und dem Opfer aufwirbelt. Zusammen mit der Power von Hollywood-Stars wie Angelina Jolie und der gewohnt eindringlichen Naturkulisse aus dem Schaffen von Sheridan ist der Film packende Unterhaltung, die wenig überraschend die Netflix-Charts dominiert.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.