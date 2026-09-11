Dieser Kult-Thriller hatte den längsten Filmdreh aller Zeiten – 6 Tage danach starb der Regisseur

Stanley Kubrick galt als Regie-Perfektionist, der sich für manche Szenen viel Zeit nahm. Kein Wunder also, dass sein letzter Film heute noch den Rekord für den längsten Dreh aller Zeiten hält.

Vor 27 Jahren startete der Psychothriller Eyes Wide Shut in den Kinos und mauserte sich zu einem ordentlichen Erfolg an den Kassen. Wer davon leider nichts mehr mitbekam, war der Regisseur des Films: Stanley Kubrick (Uhrwerk Orange) starb am 7. März 1999 an einem Herzinfarkt – nur sechs Tage, nachdem die finale Schnittfassung vorlag.

Zuvor hatte der Regie-Visionär einen wahren Produktionsmarathon hinter sich, der ihm und dem Film selbst sogar einen Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Dreh aller Zeiten einbrachte.

So lange dauerte der Dreh von Stanley Kubricks Eyes Wide Shut

Wie auf der offiziellen Webseite von Guinness World Records nachzulesen ist, war Eyes Wide Shut "über 15 Monate in Produktion, inklusive einer durchgehenden Drehphase von 46 Wochen". Zur Einordnung: Dieser Zeitraum hätte damals umgerechnet für etwa fünf Takashi Miike-Filme gereicht.

Eine unfassbar lange und heutzutage fast unvorstellbare Drehzeit, die sich Kubrick damals nehmen konnte, da ihm das produzierende Studio Warner diesbezüglich alle Freiheiten ließ. Ähnlich wie schon bei seiner (ebenfalls rekordhaltenden) Horror-Adaption Shining, ließ der Perfektionist auch bei Eyes Wide Shut einige Szenen mehrfach wiederholen und setzte geradezu obsessiv viel Wert auf Details.

Das hinterließ nicht nur Spuren beim Regisseur, sondern ebenso bei seinen beiden Stars Nicole Kidman (Babygirl) und Tom Cruise (Top Gun), die während der Dreharbeiten auch im realen Leben ein Ehepaar waren. Wie Collider schreibt, waren beide vertraglich zu lediglich sechs Monaten Arbeit am Film verpflichtet, blieben jedoch deutlich länger bis zum Abschluss des Drehs. Ähnliches gilt für Nebendarstellerin Vinessa Shaw (Two Lovers), die statt zwei Wochen für zwei Monate vor der Kamera stand.

Cruise und Kidman steckten viel Herzblut in das Projekt und entwickelten über den langen Zeitraum eine intensive Beziehung zu Kubrick. Zugleich erschöpfte sie der Marathon-Dreh mental wie körperlich: Cruise hatte insgeheim mit einem Magengeschwür zu kämpfen, während für Kidman oft die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwammen. Kubrick trieb Cast und Crew bis zum Äußersten und nutzte die daraus entstehende Anspannung, um vor der Kamera authentische Emotionen einfangen und die Grundstimmung der Geschichte genau treffen zu können.

Kreativ gesehen, machte sich diese Ausdauer bezahlt: Eyes Wide Shut wurde 1999 zwar noch gemischt von der Kritik aufgenommen, heute gilt die Adaption von Arthur Schnitzlers Traumnovelle aber als Kult-Klassiker und genießt hohe Wertschätzung unter Filmfans.

Wo gibt es Eyes Wide Shut im Stream?

Stanley Kubricks Eyes Wide Shut könnt ihr aktuell in der Streaming-Flatrate von HBO Max ansehen. Bei diversen anderen Anbietern gibt es den letzten Film der Regie-Legende zudem als Kauf- und Leihoption.