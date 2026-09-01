Faktencheck zu The Uprising: Welche Charaktere im neuen Epos mit Andrew Garfield echt und welche erfunden sind

The Uprising – Für die Freiheit von Jason-Bourne-Regisseur Paul Greengrass beruht auf der wahren Geschichte des englischen Bauernaufstands von 1381. Aber nicht alle seiner Hauptfiguren gab es wirklich.

In The Uprising - Für die Freiheit lehnen sich die unterdrückten Bauern um Andrew Garfields Hauptfigur gegen die Herrscher in London auf. Sie halten den Rat des noch jungen Königs Richard II. für korrupt und manipulativ und fordern die Befreiung aus der Leibeigenschaft. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten, die sich im 14. Jahrhundert in England zugetragen haben.

Der Bauernaufstand von 1381 zählt zu den größten und blutigsten Revolten in der britischen Geschichte. Selbst Nebenfiguren wie der königliche Schatzmeister (Tom Hollander), der Erzbischof (Stephen Dillane), der Oberste Richter (Stanley Townsend) oder der Bürgermeister von London (Jonny Lee Miller) basieren auf historischen Personen. Aber wie steht es um die Hauptcharaktere?

Deshalb ist Andrew Garfields Figur erfunden

Andrew Garfields Ploughman ist die Hauptfigur in The Uprising. Er ist derjenige, der den Aufstand im Film ins Rollen bringt – und er ist erfunden. Für den Bauern Ploughman, zu Deutsch Pflüger, kann es schon keine historischen Nachweise geben, weil sein Beruf hier zum Namen umgewandelt wurde.

Regisseur und Drehbuchautor Paul Greengrass erklärte im offiziellen Pressematerial, dass er die Geschichte nicht anhand der überlieferten Namen erzählen wollte. "Es war mir wichtig, die bekannten Fakten aus einer bisher nie berücksichtigten Perspektive zu erzählen", sagte er. "Die eines Bauern, des ersten Mannes, der sich in Essex gegen die Ungerechtigkeit erhob."

The Uprising erzählt somit nicht von einem Einzelschicksal, sondern verleiht der Hauptfigur symbolischen Charakter. Greengrass beschreibt es so:

Andrew Garfields Ploughman soll für all die einfachen Menschen stehen, die protestiert haben und dafür den Preis bezahlen mussten.

Wat Tyler: So steht es um den Anführer des Bauernaufstands in The Uprising

Wirklich gelebt hat Wat Tyler (Cosmo Jarvis, bekannt aus Shogun). Rund eine Woche nach den ersten Unruhen erhob sich Tyler als einer der Anführer der Revolte. Am 31. Mai 1381 fanden die ersten Ausschreitungen von Bauern in Essex gegen die Steuereintreiber statt, die im Film der Ploughman auslöst.

Am 7. Juni trat Tyler laut historischer Überlieferungen als einer der Köpfe der Rebellion in Erscheinung. Der ehemalige Soldat führte die Bauern laut historischer Überlieferungen schließlich nach London. Deshalb ist der Aufstand auch unter dem Namen Wat-Tyler-Rebellion bekannt. Laut der Datenbank EBSCO gilt Tyler bis heute als Symbolfigur für den Kampf gegen Unterdrückung und für soziale Gerechtigkeit.

Den Prediger John Ball gab es wirklich

Bereits wenige Tage später, am 10. Juni, stand die Stadt Canterbury unter der Kontrolle der Aufständischen. Dort befreiten sie den inhaftierten Prediger John Ball. Auch in The Uprising ist seine Figur, gespielt von Jamie Bell (Half Man), einer der Anführer der Bauern.

Ball saß im Gefängnis, weil er eine Gesellschaft ohne Klassen forderte und die Bauern zum Aufstand anstiften wollte. Von ihm soll der Spruch stammen, der auch im Film vorkommt:

Als Adam grub und Eva spann, wer war da der Edelmann?

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Die Bäuerin Alyce in The Uprising hat Greengrass erfunden

König Richard II. (Woody Norman) war während des Bauernaufstands erst 14 Jahre alt. "Richard II. ist in diesem Film der Gegenspieler Ploughmans", sagte Greengrass. Er muss sich in The Uprising nicht nur mit den Aufständischen auseinandersetzen, sondern auch dem Einfluss seines eigenen Rats allmählich entziehen.

Die Mitglieder hatten das Machtvakuum ausgenutzt, das entstanden war, als Richard II. mit gerade einmal zehn Jahren König wurde. Von seinem späteren Leben und Tod handelt das Stück Richard II. von William Shakespeare. Der Bauernaufstand von 1381 wird darin jedoch nicht erwähnt, da das Stück erst 1398 beginnt.

Ebenfalls erfunden ist die Bäuerin Alyce, die von Thomasin McKenzie (Last Night in Soho) gespielt wird. Wie Andrew Garfields Ploughman steht Alyce stellvertretend für die Frauen in der Bauernbewegung. "Es gab eine ganze Reihe von Frauen, die in ihrer Wut Gruppen der Rebellion anführten. Alyce will handeln und für Gerechtigkeit eintreten", erklärte McKenzie.

The Uprising von Regisseur und Drehbuchautor Paul Greengrass läuft seit dem 10. September in den deutschen Kinos.