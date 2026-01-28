Fallout-Fans warten seit 28 Jahren: Folge 7 zeigt endlich einen legendären Gegenstand aus den Spielen

In der 7. Folge der 2. Fallout-Staffel kommt ein legendärer Gegenstand aus der Spielevorlage vor. Wir erklären, was es mit dem Gaußgewehr auf sich hat.

Action-Szene in Fallout Folge 7: Walton Goggins Ghul kämpft mit einem Gaußgewehr

Fallout Staffel 2 neigt sich dem Ende zu, die finale Folge kommt sogar früher als gedacht . Zum Abschluss brennt Amazon aber nochmal ein richtiges Feuerwerk ab. Folge 7 begeistert mit einer Action-Szene, in der ein legendärer Gegenstand aus den Spielen benutzt wird:

In Folge 7 der 2. Staffel tut sich der Ghul (Walton Goggins) mit Maximus (Aaron Moten) und Thaddeus (Johnny Pemberton) zusammen, um den Strip von New Vegas von den mörderischen Todeskrallen zu säubern.

Zuvor haben sie sich in einem Waffenlager der New California Republic (NCR) mit Ausrüstung eingedeckt. Während Maximus eine neue Power Armor trägt, schultert der Ghul ein sogenanntes Gaußgewehr. In einer der unterhaltsamsten Action-Szenen der 2. Staffel geht es den gigantischen Kreaturen jetzt an den Kragen.

Fallout-Fans kennen die Waffe schon seit 28 Jahren: Das steckt hinter dem Gaußgewehr

Das Gaußgewehr ist eine Energiewaffe aus der Spielevorlage, die zum ersten Mal 1998 in Fallout 2 vorkam. Es gilt als ikonischer Gegenstand des Franchise, dessen Gebrauch vor allem erfahrene Spieler auszeichnet. Es handelt sich um eine der stärksten Handwaffen, die in der Regel erst nach langer Spielzeit nutzbar ist.

Das Gaußgewehr nutzt eine Serie elektromagnetischer Spulen, um ein Geschoss auf extreme Geschwindigkeit zu beschleunigen. Goggins' Figur setzt es so ein, wie es wohl auch ein Fallout-Spieler tun würde – als eine der bevorzugten Waffen gegen Gegner wie Todeskrallen. Das Gewehr ist nach dem deutschen Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß benannt, der entscheidende Grundlagen der Elektromagnetik schuf.

Viele Fans der Spiele werden sich darüber freuen, die ikonische Waffe auch in der Amazon-Serie zu sehen. Zuletzt gab es auch einen noch größeren Verweis an die Vorlage dort zu sehen: Ein Star der ersten Stunde hatte endlich auch im Stream einen Auftritt.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.