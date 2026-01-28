Fallout Folge 7 enthüllt überraschenden Auftritt von John Wick-Star: Er zerstört vielleicht die ganze Welt

In der 7. und vorletzten Folge von Fallout Staffel 2 tritt ein John Wick-Star auf. Seine Rolle könnte die Apokalypse herbeiführen. Ist er schuld am Weltuntergang?

Amazon hat für das Ende von Fallout Staffel 2 noch ein paar Überraschungen im Ärmel. Das Finale kommt deutlich früher als gedacht. Und in der vorletzten Folge ist John Wick 4-Star Clancy Brown zu sehen – als Figur, die einen kompletten Twist herbeiführen und die Welt in den Abgrund stürzen könnte. Vorsicht, Spoiler!

Wen spielt John Wick-Star Clancy Brown in Fallout Staffel 2?

Clancy Brown ist erst am Ende der 7. Folge von Fallout Staffel 2 zu sehen. Cooper Howard (Walton Goggins) hat dem Vault Tec-Angestellten Hank McClean (Kyle MacLachlan) den Fusionskern gestohlen, der eigentlich Robert House (Justin Theroux) übergeben werden sollte. Er will so einen Deal zwischen Vault Tec und House verhindern, der seiner Meinung nach zum Atomkrieg führen würde.

Stattdessen handelt er mit der Kongressabgeordeten Diane Welch (Martha Kelly) ein Treffen mit dem US-Präsidenten aus, dem er den Kern übergeben will. Eines Nachts steigt er also in eine schwarze Limousine, in der ihn sein Staatsoberhaupt erwartet – gespielt von niemand Geringerem als Clancy Brown.

Die Übergabe des Kerns an den Präsidenten ist vermutlich ein fataler Fehler: Wie Slashfilm erklärt, gehört der letzte US-Präsident vor dem Atomkrieg insgeheim der sogenannten Enklave an – einem elitären Geheimbund, der die nukleare Vernichtung herbeiführen will, um die Welt neu zu ordnen. Für genau diesen Bund arbeitet in Staffel 1 auch der Wissenschaftler Wilzig (Michael Emerson), der den Kern stiehlt und auf der Flucht Lucy (Ella Purnell) begegnet.

Womöglich ist es also so, wie Robert House in Folge 5 vermutet: Cooper Howard ist "ein Killer". Und zwar, weil er den Fusionskern genau in die falschen Hände gelegt hat – Hände, die die Hebel zum Weltuntergang bereits ergriffen haben.

Fallout-Überraschung: Daher kennt ihr John Wick-Star Clancy Brown

Clancy Brown in Fallout Staffel 2 zu sehen, ist eine Überraschung – sein Casting für die Sci-Fi-Serie war bisher nicht bekannt. Viele Fans werden ihn als Herold der Hohen Kammer aus John Wick: Kapitel 4 kennen, wo er das Duell zwischen Wick (Keanu Reeves) und dem Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) organisiert.

Zu seinen anderen Rollen zählen etwa Kurgan, der unsterbliche Bösewicht aus Highlander - Es kann nur einen geben, der grausame Wärter Hadley im Meisterwerk Die Verurteilten oder der Ausbilder Zim im Kultfilm Starship Troopers.

Wann kommt Fallout Folge 8 zu Amazon Prime?

Ob Coopers Entscheidung die richtige war, werden Fans schon bald herausfinden. Fallout Folge 8 erscheint am 4. Februar 2026, um 3 Uhr morgens, auf Amazon Prime Video.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.