Fallout hat heimlich ein 90-minütiges Special veröffentlicht, das ihr garantiert nicht erwartet habt

Auf Amazon Prime könnt ihr euch ein Weihnachts-Special zu Fallout ansehen, das ihr so wahrscheinlich nicht auf dem Pipboy-Schirm hattet.

Draußen weht ein eisiger Wind bei Minusgraden – was bietet sich da mehr an, als es sich drinnen so richtig schön gemütlich zu machen? Eben! Perfekt geeignet zu diesem Zweck ist das Fallout-Special von Prime. Das wurde zum idealen Zeitpunkt veröffentlicht, fliegt aber seitdem ziemlich unter dem Radar.

Prime hat ein eigenes Weihnachts-Special zu Fallout mit Kaminfeuer veröffentlicht

Auf Netflix und Co. waren zur Weihnachtszeit vor allem Kaminfeuer-Streams gefragt. Weil so viele Leute kein echtes Feuer mehr wollen oder haben, lassen sie einfach eins über den Bildschirm flimmern. Die Atmosphäre kommt zumindest relativ nah an das Original heran.

Das Ganze ist mittlerweile zu so einem Phänomen geworden, dass viele Reihen und Marken jetzt schon ihr eigenes Kaminfeuer-Programm haben. Ihr könnt euch beispielsweise ein Stranger Things-, The Witcher- oder Bridgerton-Kaminfeuer anzeigen lassen. Selbstverständlich gibt es auch unterschiedliche Holzarten, Deko und vieles mehr.

In diese illustre Riege reiht sich jetzt auch noch ein 90-minütiges Fallout-Special ein. Es wurde schon vor Weihnachten im letzten Jahr veröffentlicht und hört auf den wundervollen Namen Fallout: Der Weihnachtsghul. Zu Beginn sehen wir dann auch Walton Goggins in seiner neuen Kultrolle. Und wie er es sich ordentlich bequem macht.

Anschließend liegt das Hauptaugenmerk allerdings auf einem brennenden Arm, der in einem Kamin fröhlich prasselnd vor sich hin brennt. Quasi nebenbei läuft auch noch ein Radio mit den neuesten Neuigkeiten aus dem Ödland und sogar dem einen oder anderen Weihnachtslied.

Vorgetragen wird dieses Konvolut aus Besinnlichkeit und latent grenzwertigem Humor im Original von Wayne Newton. Den kennt ihr wahrscheinlich besser als Mr. New Vegas, der dem Radiojockey auch in der Spielevorlage seine Stimme leiht.

Um der Gemütlichkeit die Krone aufzusetzen, liegt natürlich auch noch die treue Begleiterin des Ghuls vor dem (auch die Herzen) wärmenden Kamin: Hündin CX404 (Gotcha de la Forge). Besinnlicher wird es wohl kaum noch und da spielt es auch keine Rolle, dass Weihnachten eigentlich schon vorbei ist.

Auch interessant:

Wann kommen die nächsten Fallout-Folgen von Staffel 2?

Eine Übersicht zu den noch fehlenden Fallout-Folgen aus Staffel 2 gibt es bereits. Die vierte Episode ist am 7. Januar 2026 veröffentlicht worden. Bleiben noch die Folgen 5, 6, 7 und 8, die jeweils immer im Abstand von einer Woche folgen. Das Staffelfinale erscheint dann am 4. Februar. Das war aber noch nicht alles: Staffel 3 hat bereits grünes Licht bekommen und wird aktuell auch schon geschrieben.