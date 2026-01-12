Fallout-Heldin im Drogenrausch: Ella Purnell hat die knallharte Folge 4-Szene extrem genossen

In der neuesten Folge von Fallout richtet Ella Purnells Figur unter Drogeneinfluss ein Blutbad an. Dem Star selbst hat die Erfahrung gut gefallen.

Die 4. Folge der 2. Staffel Fallout hat es in sich: Walton Goggins spielt in ihr seine härteste Szene, außerdem hat endlich das wohl legendärste Monster des ganzen Franchise seinen Auftritt. Und ausgerechnet Gutmensch Lucy (Ella Purnell) wird drogenabhängig und exekutiert im Rausch eine Gruppe angreifender Ghule. Der Star fand es toll.

Fallout-Star Ella Purnell hat Blutbad-Szene genossen: "Hat richtig Spaß gemacht"

In Fallout Staffel 2 Folge 4 erreichen Lucy und der Ghul (Walton Goggins) endlich die Ausläufer der legendären Stadt New Vegas. Doch der Weg wird von einer Gruppe wilder Ghule versperrt, die beeindruckende Ähnlichkeit mit der Sänger-Ikone Elvis Presley besitzen (und in der Spielevorlage bezeichnenderweise auf den Namen The Kings hören). Während ihr Begleiter vorschlägt, das Hindernis weiträumig zu umgehen, macht sich Lucy daran, hindurchzupreschen – mit Waffengewalt.

In der nun folgenden Szene liquidiert sie einen Elivs-Ghul nach dem anderen – und das ganze mit einer merklichen Spur von Freude im Gesicht. Das kommt nicht von ungefähr: Lucy ist schließlich auf einem Drogentrip.

Wie kam es dazu? In der 3. Folge der 2. Staffel wird Lucy von Caesar's Legion gefangen genommen – einer gnadenlosen Fraktion der apokalyptischen Wüste, die sich nach dem Vorbild römischer Soldaten kleidet. Die Bösewichte hängen die Heldin an ein Kreuz, an dem sie langsam verhungert. Als ihr Ghul-Begleiter sie schließlich rettet, braucht sie dringend Medizin – in Form der Droge Buffout.

Wie Folge 4 zeigt, beschleunigt Buffout die Heilung von Wunden und physischem Trauma ganz erheblich – macht aber auch extrem schnell abhängig. Darüber hinaus setzt es offenbar in der Serie die Hemmschwelle zur Gewalt und die Kontrolle brutaler Impulse herab, sodass selbst die unschuldige Lucy ein Massaker beginnen kann.

Wie Purnell gegenüber Deadline gesteht, war die Szene "ihr liebster Teil von Staffel 2", weil er ihr eine willkommene Abwechslung von der ansonsten eher braven Disposition ihrer Figur verschaffte.

Ich fühlte mich so skandalös. Ich konnte es nicht fassen. Es ist, als ob deine kleine Schwester ausgeht und ein bisschen durchdreht – völliger Wahnsinn. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Seite von ihr zu sehen und zu spielen. Es war eine neue Erfahrung. Das konnte ich in meiner Karriere bisher noch nicht allzu oft machen.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 5 zu Amazon Prime Video?

Die 5. Folge der 2. Staffel von Fallout erscheint am Mittwoch, den 14. Januar 2026 bei Amazon Prime Video.