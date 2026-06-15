Fallout ist nichts dagegen: Eines der besten Sci-Fi-Universen soll doch noch fortgesetzt werden

Nach einem Flop sah es so aus, als sei eines der besten Sci-Fi-Franchises überhaupt tot und begraben. Doch jetzt regt sich wieder Leben: Zum Fallout-Vorbild sollen ein neuer Film und eine Serie kommen.

Lange vor Fallout gab es bereits staubige Dystopiewüsten, in denen das Recht des Stärkeren regierte und tapfere Held:innen ums Überleben kämpften: Die Mad Max-Reihe von George Miller zählt zu den beliebtesten Sci-Fi-Franchises überhaupt, galt vielen Fans nach dem schmerzhaften Flop des letzten Films aber als tot. Doch nun sollen doch noch ein Film und (!) eine Serie kommen.

Sci-Fi-Legende will das Mad Max-Franchise angeblich verkaufen – nach einem Höhepunkt

Wie der Branchenspezialist Matthew Belloni von Puck berichtet, will Mad Max-Vater Miller einen letzten Film und eine Serie entwickeln, bevor er das Franchise an ein geeignetes Studio verkauft. Inhalte, Termine oder Wunsch-Castings zu den beiden Projekten sind noch nicht bekannt. Offiziell bestätigt hat Miller den Bericht noch nicht.

Laut Belloni sind Amazon, Sony und Universal als Studios an den beiden Projekten interessiert. Warner, das seit dem ersten Film von 1979 in das Franchise involviert ist, hatte offenbar kein Interesse.

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Die eigentlich schöne Nachricht hat für Fans aber auch eine traurige Seite: George Miller möchte die Reihe nach Film und Serie verkaufen. Offenbar will er die Fackel des Franchiseführers weitergeben – mit mittlerweile 81 Jahren keine Schande.

Ob und wann der neue Film und die Serie das Mad Max-Universum fortsetzen, ist noch völlig unklar. Zunächst muss eine finanzielle Vereinbarung über die Stoffentwicklung getroffen werden. Vom Beginn der Dreharbeiten allein sind beide Projekte unserer Einschätzung nach noch Jahre entfernt.

Das Mad Max-Universum umfasst aktuell fünf Kinofilme. Die titelgebende Hauptfigur wurde bisher von Mel Gibson und Tom Hardy verkörpert.