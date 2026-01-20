Fallout-Serie zeigt endlich den Hollywood-Star, der seit 29 Jahren in den Spielen dabei ist: Für den ersten Auftritt bekam er nur "40 Dollar und ein Sandwich"

Fallout Staffel 2 Folge 6 enthüllt endlich einen berühmten Schauspieler, den Fans seit 1997 aus der Spielevorlage kennen. Dort bekam er seinen ersten Job für einen Hungerlohn.

Fallout erfreut sich bei Fans großer Beliebtheit, auch wenn Staffel 2 beim Start augenscheinlich einen großen Verlust gemacht hat . In der 6. Folge zeigt sich endlich ein Hollywood-Star, der seit 29 Jahren in der Sci-Fi-Spielevorlage zu hören ist: Ron Perlman

(Hellboy).

Hollywood-Star Ron Perlman bekam für Fallout-Rolle nur "40 Dollar und ein Sandwich"

Ron Perlman ist Film- und Serien-Fans seit vielen Jahren ein Begriff, spielte etwa in Der Name der Rose eine Nebenrolle, verkörperte die Hauptfigur in zwei gefeierten Hellboy-Filmen oder trat als Biker Clay Morrow in Sons of Anarchy auf. Manche werden aber nicht wissen, dass Perlman in gleich sieben Fallout-Spielen zu hören ist. Im allerersten Spiel von 1997 etwa ist er das erste, was die Nutzer:innen hören – denn er spricht das Intro mit den berühmten Worten "Krieg. Krieg ist immer gleich."

Schaut euch hier das englische Fallout-Intro von 1997 an:

Wie Perlman kürzlich im Joe Vulpis Podcast enthüllte, bekam er für seinen Sprachauftritt im ersten Spiel nur "40 Dollar und ein Sandwich". Er führt aus:

Anderthalb Jahre später bekomme ich einen Anruf: 'Erinnerst du dich an Fallout?" – 'Nein.' – 'Naja, jetzt gibt es einen zweiten Teil.' [...] Ich mache also den zweiten und dann ein Jahr später den dritten, vierten und jetzt ist es eine komplette Marke. Hätte ich nicht kommen sehen.

Trotz der mageren Bezahlung für das erste Spiel hielt Perlman, der sich selbst nicht als Gamer bezeichnet, der Reihe die Treue – und ist jetzt auch in Staffel 2 der Amazon-Serie zu sehen. Vorsicht, Spoiler zu Folge 6!

Welche Rolle spielt Ron Perlman in Fallout Staffel 2 Folge 6?

In Folge 6 der 2. Fallout-Staffel wurde der Ghul (Walton Goggins) auf einem Mast aufgespießt, nachdem ihn Lucy (Ella Purnell) im Streit aus dem Fenster katapultiert hat. Hilflos hängt er dort für einige Zeit fest, bis ihn eine gigantische, monströse Gestalt in einem zerrissenen schwarzen Kapuzenumhang befreit und zur Genesung in ein Versteck schleift. Sie heilt ihn durch den Einsatz von Uran. Wie sich zeigt, spielt Perlman die Figur.

Der mysteriöse Unbekannte scheint grün zu glühen, hat ein aufgedunsenes, offenbar entstelltes Aussehen. Es handelt sich um den ersten Supermutanten, der in der Fallout-Serie auftritt: durch Experimente mit einem Virus geschaffene Kreaturen, die Menschen an Stärke, Größe, Ausdauer und anderen Attributen übertreffen. Aber wen spielt Ron Perlman genau?

Der Supermutant spricht davon, dass Ghule wie Goggins' Figur und Mutanten "verwandt" seien und sich gegen den "gemeinsamen Feind verbünden" sollten: die Menschen, die sie geschaffen hätten – und insbesondere die Wissenschaftler:innen der sogenannten Enklave, aus der in Staffel 1 auch Dr. Siggi Wilzig (Michael Emerson) ausbricht.

Auch scheint sich das Versteck des Supermutant in einer Art alten Kirche oder Kapelle zu befinden – das deuten die verzierten Glasfenster an, die im Hintergrund zu sehen sind. Das alles spricht dafür, dass es sich bei Perlmans Figur um einen Fallout-Bösewicht der ersten Stunde handelt: Er spielt vermutlich den Meister oder dessen rechte Hand, den Lieutenant.

Beide führen im ersten Spiel eine Gruppierung von Mutanten an, die sich Unity nennt, gegen die Menschheit kämpft und sie mit einem Virus mutieren lassen will. Während es sich bei dem Meister um eine bizarre Verbindung aus Fleisch und Maschine handelt, ist sein Helfer ein besonders starker Supermutant.

Für diese Theorie spricht auch, dass sich das Versteck der beiden im ersten Fallout-Spiel in einem umgebauten Bunker befindet, den sie Die Kathedrale nennen – daher womöglich die bunten Kirchenfenster.

Denkbar ist auch, dass die Macher der Amazon-Serie beide Figuren zusammengelegt haben, um die Story zu verschlanken. Offiziell bestätigt ist Perlmans Rolle bisher jedenfalls nicht. In den kommenden Folgen von Staffel 2 werden Fallout-Fans hoffentlich mehr erfahren.

Wann erscheint Fallout Staffel 2 Folge 7 bei Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 Folge 7 ist ab dem 28. Januar 2026 bei Amazon Prime Video verfügbar.