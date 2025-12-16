Fallout Staffel 2 beginnt mit einer völlig bizarren Szene: Wer ist der mysteriöse Mann mit dem Baseballschläger?

Die erste Folge von Fallout Staffel 2 fängt mit einer bizarren und blutigen Szene an. Ein Mann im Anzug tötet darin drei Angreifer. Um wen handelt es sich?

Was passiert am Anfang von Fallout Staffel 2 Folge 1?

Fallout Staffel 2 ist endlich da. Und wer Zweifel hatte, ob die neuen Folgen in Sachen Action der 1. Staffel gerecht werden können, muss sich sofort eines Besseren belehren lassen: Gleich in den ersten Minuten sterben drei Menschen auf knallharte Weise, einer davon,Sie sind Opfer eines gutgekleideten Mannes ( Justin Theroux ) geworden. Um wen handelt es sich?

In der ersten Szene der neuen Staffel ist zu sehen, wie sich drei breitschultrige Arbeiter in einer Bar über einen TV-Bericht aufregen, in dem Roboterhersteller Robert House (Rafi Silver) der US-Regierung seine Unterstützung anbietet. Sie sind wütend, weil dessen Maschinen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen.

Da widerspricht aus einer Ecke der Bar ein gutgekleideter Mann mit Schnauzbart (Theroux). Verärgert zerren ihn die drei Arbeiter nach draußen, einer schlägt ihm sogar ins Gesicht. Daraufhin öffnet der Mann den Kofferraum seines Wagens, in dem sich mehrere Millionen US-Dollar in Bar befinden. Und eine Art kleiner Empfänger.

Der mysteriöse Mann schlägt einen Deal vor: Das Geld gehört demjenigen von ihnen, der sich den Empfänger in den Nacken einpflanzen lässt. Als die drei dieses Angebot ablehnen, greift der Mann zu Gewalt und drückt einem seiner Angreifer die Apparatur ins Genick.

Wie sich zeigt, kann er damit dessen Willen kontrollieren. Auf Geheiß des Mannes nimmt sich der Arbeiter einen Baseballschläger und prügelt damit seine Freunde zu Tode. Daraufhin scheint er sich gegen die Fremdbestimmung wehren zu wollen. Als sein Peiniger den Empfänger neu einstellt, platzt dem Arbeiter in einem Blutschwall der Kopf.

Wen spielt Justin Theroux in der ersten Szene von Fallout Staffel 2?

Der gut gekleidete Herr mit seinen Millionen im Kofferraum, dem Baseballschläger und dem Empfänger hat in jedem Fall einen beachtlichen Auftritt hingelegt. Aber um wen handelt es sich? Tatsächlich um niemand Geringeren als Robert House selbst: Wie im August unter anderem Collider berichtete, wurde die Rolle mit Theroux neu besetzt. Aber warum ist dann auch Rafi Silver als Darsteller derselben Figur zu sehen?

Weshalb genau die Rolle Robert House in Fallout Staffel 2 zwei Schauspieler hat, wird sich im Verlauf der neuen Folgen zeigen und soll hier nicht gespoilert werden. Nur so viel: Beide "Houses" werden weiterhin vorkommen und haben ihren Platz – Silver wurde also nicht hinter den Kulissen durch Theroux ersetzt.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 2?

