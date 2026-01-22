Fallout Staffel 2 ist doch kein Mega-Flop: Amazon klärt vermeintliche Streaming-Katastrophe offiziell auf

Die zweite Fallout-Staffel muss angeblich einen extremen Watchtime-Verlust verkraften. Amazon hat jetzt einen offiziellen Erfolg verkündet, der das Desaster glattbügelt.

Seit dem Start der 2. Staffel Fallout liegt die postapokalyptische Sci-Fi-Serie von Amazon Prime wieder voll im Trend. Trotzdem kamen kürzlich Bedenken auf, dass die Videospieladaption massiv an Streaming-Aufrufen eingebüßt hat. Jetzt äußerte sich Amazon selbst, um die Serie weiterhin als Mega-Erfolg einzuordnen.

Fallout Staffel 2 zählt zu den meistgestreamten Prime-Seasons aller Zeiten

Laut Deadline hat Amazon verkündet, dass die zweite Fallout-Season die erfolgreichste Staffel des Streamers seit Reacher Staffel 3 ist. Generell stehen die neuen Folgen der Serie jetzt auf Platz 6 der erfolgreichsten Prime-Seasons aller Zeiten. Mehr gestreamt wurden nur Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 1 und 2, Reacher Staffel 2 und 3 sowie die erste Fallout-Staffel.

Mit genauen Aufrufzahlen hält sich Amazon jedoch noch bedeckt. Womöglich werden diese nachgeliefert, wenn alle Episoden der neuen Fallout-Season veröffentlicht worden sind. Im Gegensatz zu Staffel 1 erscheinen diese nicht auf einmal, sondern einzeln im Wochentakt.

Ein kürzlicher Bericht der sogenannten Nielsen Ratings legte nahe, dass diese Veröffentlichungsstrategie in den USA zu etwa 2,1 Milliarden Minuten Watchtime Verlust im Vergleich zum Vorgänger geführt haben soll. Das aktuelle Amazon-Statement verbucht die Sci-Fi-Serie jedenfalls weiterhin als großen Hit.

Wann erscheint Fallout Staffel 2 Folge 7 bei Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2, Folge 7 ist ab dem 28. Januar bei Amazon Prime Video verfügbar. Das Staffelfinale, Episode 8, folgt schließlich am 4. Februar.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.