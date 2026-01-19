Fallout Staffel 2 wurde zum Start 2,1 Milliarden Minuten (!) weniger geschaut als Staffel 1: Dafür gibt es einen guten Grund

Nach neuesten Zahlen hat Fallout Staffel 2 bei der Amazon-Premiere verglichen mit Staffel 1 scheinbar einen Milliardenverlust verzeichnet. Wir erklären, was dahinter steckt.

Amazons Fallout-Universum erblüht: Bald schon soll eine zweite Serie zum postapokalyptischen Sci-Fi-Franchise kommen. Dabei könnte man mit Blick auf die neuesten Streaming-Zahlen glauben, Staffel 2 sei eine reine Katastrophe.

Fallout Staffel 2-Start verliert 2,1 Milliarden Minuten: Schuld ist eine Amazon-Änderung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sind kürzlich die sogenannten Nielsen Ratings für die Woche vom 15 bis 21. Dezember 2025 bekannt gegeben worden, in der Fallout Staffel 2 gestartet ist. Demnach hat die Premiere 794 Millionen gesehene Minuten eingefahren. Klingt nach viel? Nicht im Vergleich zu den 2,9 Milliarden Minuten des Staffel 1-Starts.

Das sind etwa 2,1 Milliarden Minuten Watchtime Verlust in den USA, wo Nielsen laut eigenen Angaben das Nutzerverhalten von 45 Millionen Haushalten misst. Aber warum? Laut Rotten Tomatoes ist Fallout Staffel 2 sogar noch beliebter als ihr Vorgänger. Wie kommt der vermeintliche Flop zustande?

Die Erklärung liegt im Veröffentlichungsschema der 2. Staffel auf Amazon Prime Video: Während Staffel 1 auf einen Schlag erschien, kommt der Nachfolger in wöchentlichem Rhythmus auf die Streaming-Plattform. Die 794 Millionen gelten also lediglich für eine Episode, während die 2,9 Milliarden Minuten der 1. Staffel ihre kompletten acht Folgen umfassen.

Wie Staffel 2 also wirklich im Vergleich zu Staffel 1 abschneidet, müssen die Nielsen Ratings der kommenden Wochen zeigen – ganze drei Folgen stehen immerhin noch aus.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 6 zu Amazon Prime Video?

Die 6. Folge der 2. Staffel Fallout erscheint am Mittwoch, den 21. Januar 2026 bei Amazon Prime Video. Das große Finale ist am 4. Februar zu sehen.

