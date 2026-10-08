Fallout Staffel 3 wird deutlich teurer: Jetzt macht die Sci-Fi-Serie Star Wars und Marvel Konkurrenz

Mit Fallout hat Amazon Prime eine beeindruckende Sci-Fi-Serie geschaffen, die uns in eine nukleare Postapokalypse entführt. Die beeindruckenden Schauwerte haben aber auch ihren Preis.

Fallout war von Anfang an ein kostspieliges und riskantes Projekt. Nicht zuletzt standen Videospielverfilmungen lange Zeit unter keinem guten Stern, erforderten aber dennoch gigantische Summen, um angemessen umgesetzt zu werden. Allein für die 1. Staffel der Sci-Fi-Serie hat Amazon Prime 150 Millionen US-Dollar locker gemacht.



Die Investition hat sich gelohnt: Fallout verwandelte sich in einen Publikumshit, kam bei der Kritik gut an und wurde erfolgreich mit einer 2. Staffel fortgesetzt. Nun bewegen wir uns in großen Schritten auf die 3. Staffel zu, die ein gewaltiges Upgrade in puncto Budget bekommen hat, was auf noch mehr Spektakel hoffen lässt.

Fallout Staffel 3 wird die teuerste der Sci-Fi-Serie

Wie Collider berichtet, beläuft sich das Budget der 3. Staffel von Fallout auf 166,3 Millionen US-Dollar, wobei durch das kalifornische Steuerbegünstigungsprogramm eine Steuervergünstigung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar gewährt wird. Unterm Strich kostet die neue Staffel dennoch 21 Prozent mehr als die vorherige.

Fallout bewegt sich damit ein ganzes Stück weiter nach oben in der Liste der teuersten Serienproduktionen. Bei einem Budget von 166,3 Millionen US-Dollar kostet jede Folge der 3. Staffel im Schnitt etwas mehr als 20 Millionen US-Dollar. Damit bewegt sich Fallout auf dem Level von Serien wie The Acolyte (Star Wars) und Loki (Marvel).

Ausgehend vom bisherigen Erfolg dürfte das Budget gerechtfertigt sein. Trotz langer Wartezeit überzeugten die Streaming-Zahlen der 2. Staffel: In den ersten 91 Tagen ihrer Veröffentlichung konnten 83 Millionen Views generiert werden – der damals zweitbeste Wert für eine zurückkehrende Serie bei Amazon Prime.

Kein Wunder, dass die auf einer Videospielreihe basierende Serie nun in ein eigenes Franchise bei Amazon Prime ausgebaut werden soll. Das erste Spin-off befindet sich bereits in Arbeit: Fallout Shelter, eine Game-Show, in der Teilnehmende in einer Bunkerumgebung knifflige Herausforderungen bestehen müssen.

Wann startet Fallout Staffel 3 bei Amazon Prime?

Amazon Prime hat bislang kein offizielles Startdatum verkündet. Da die Dreharbeiten zur 3. Staffel bereits seit Sommer auf Hochtouren laufen, gehen wir davon aus, dass Fallout in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit neuen Episoden zurückkehren wird.