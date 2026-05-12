Fallout Staffel 3 kommt mit einem der größten Breaking Bad-Stars – und das ist längst nicht alles

Die Fallout-Macher haben für Staffel 3 einen neuen großen Star besetzt: Breaking Bad-Liebling Aaron Paul wird in den kommenden Folgen des Sci-Fi-Hits von Amazon zu sehen sein.

Den Weltuntergang will jeder gerne sehen. Das gilt jedenfalls für die dystopische Sci-Fi-Serie Fallout, deren 3. Staffel womöglich früher kommt als gedacht. Sie zählt zu den beliebtesten Amazon-Serien überhaupt – und damit ist es vielleicht kein Wunder, dass auch Breaking Bad-Star Aaron Paul in der postapokalyptischen Wüste mitmischen will.

Fallout-Macher besetzen Breaking Bad-Star für Staffel 3 und deuten Story-Wendung an

Wie Deadline berichtet, wird Paul in einer noch nicht bekannten Rolle in Fallout Staffel 3 zu sehen sein. Welchen Umfang sein Auftritt hat, ist ebenfalls bisher nicht bekannt.

Darüber hinaus werden die Fallout-Stars Annabel O'Hagan (Stephanie Harper) und Dave Register (Chet) von wiederkehrenden Darsteller:innen zu sogenannten Series Regulars befördert, also festen Mitgliedern des Ensembles. Hinter der Entscheidung könnte eine Story-Wendung stecken.

In der Regel werden Schauspieler:innen immer dann in ihrem Status hochgestuft, wenn sich auch der Umfang ihrer Rolle ändert, was aus Story- oder Beliebtheitsgründen passieren kann. In diesem Fall wäre es möglich, dass die Geschichte um das toxische Ehepaar Chet und Stephanie in Staffel 3 eine größere Rolle einnimmt als bisher. Insbesondere Stephanies Verbindung zu Hank und der Enklave sowie ihr versteckter Hass auf US-Amerikaner könnten ein Thema sein. Bestätigt ist eine solche Entwicklung der Handlung allerdings nicht.

Aaron Paul gewann insbesondere durch seine Rolle als Jesse Pinkman in der Hit-Serie Breaking Bad weltweites Ansehen. Nach dem Finale 2013 trat er unter anderem in Westworld auf, deren Macher:innen Jonathan Nolan und Lisa Joy jetzt auch Fallout produzieren.

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