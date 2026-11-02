Fallout Staffel 3 erreicht Meilenstein: Walton Goggins verabschiedet sich auf ganz besondere Art

Walton Goggins nimmt Abschied von Fallout Staffel 3: Die Dreharbeiten zu den nächsten Folgen sind beendet. Er feiert den Moment auf eine Art, für die die Fans ihn lieben.

Der Weltuntergang endet nie. Jedenfalls nicht im Fallout-Universum, wo jetzt Staffel 3 im Kasten ist. Ghul-Darsteller Walton Goggins verabschiedete sich vom Set und seinen Co-Stars wie die Fans es gewohnt sind: mit einer Autofahrt und einem lauten Led Zeppelin-Song im Radio, zu dem er sich vor Begeisterung schüttelt.

Die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 3 sind beendet – wie finale ist Goggins' Abschied?

"Hab es gerade zum letzten Mal abgenommen. Staffel 3 hat sich so gut angefühlt", erklärte Goggins auf Instagram – mit "es" meint er vermutlich seine Maske als Ghul. "Ich wünschte, diese Straße oder dieser Song würde nie enden. Ich werde dich vermissen, Kalifornien. Bis zum nächsten Mal." Im Video brettert Goggins zu Led Zeppelins Ramble On über einen sonnigen Highway.

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Die Fans sind den Anblick bereits gewohnt: Zu verschiedenen Zeiten postete der Fallout-Star ähnliche Videos, stets im Auto, immer zu einem Song der britischen Rockband. Aber wie Polygon suggeriert, könnten sich Fans vom Wortlaut des Schauspielers verunsichern lassen: Was soll das bedeuten, "zum letzten Mal"?

Wem Goggins' Worte nun etwas zu final klingen, der sei zunächst einmal beruhigt: Weder der Star noch Amazon haben seinen Ausstieg aus der Fallout-Serie verkündet, auch ein generelles Ende des Streaming-Hits ist nicht in Sicht. Dass ausgerechnet der größte Fanfavorit des Casts aussteigen sollte, scheint sehr unwahrscheinlich.

Wie lange Fallout auf Amazon Prime Video laufen wird, ist allerdings bisher nicht festgelegt. Polygon etwa zitiert Goggins' Co-Star Aaron Moten mit Worten, die ein Ende nach fünf oder sechs Staffeln vermuten lassen. Ausschlaggebend wird wie immer der anhaltende Erfolg und die Lust aller Beteiligten sein.

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Wer sich nun schon diebisch auf neue Fallout-Folgen freut, wird sich gedulden müssen: Bevor die neuen Abenteuer von Lucy (Ella Purnell), Maximus (Moten) und dem Ghul (Goggins) im Stream landen, dauert es noch eine ganze Weile. Wir rechnen frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einer Veröffentlichung auf Amazon Prime Video.

Staffel 3 der Sci-Fi-Serie setzt nach großen Veränderungen ein: Der Ghul begibt sich von New Vegas in Richtung Colorado, um seine Familie zu suchen. Lucy dagegen hat ihren Vater (Kyle MacLachlan) verloren – der allerdings zuvor einen bösen Plan in Kraft gesetzt hat, um seine Ziele selbst nach dem Tod noch zu erreichen.