Fallout-Star Ella Purnell spielt in einer noch viel besseren Videospielverfilmung mit und viele wissen es nicht

Ella Purnell führt die Fallout-Serie auf Amazon Prime Video an. Bei Netflix spielt sie allerdings eine Rolle in einer noch besseren Videospiel-Adaption, die bereits abgeschlossen ist.

Besser als Fallout: Ella Purnell spielt in einer der besten Netflix-Serien mit

Ella Purnell steht für den Weltuntergang. Das gilt jedenfalls für viele Amazon Prime-Abonnent:innen, die sie und ihre Hauptrolle in der Videospielumsetzung Fallout extrem genießen. Wer daneben noch über ein Netflix-Abo verfügt, kann sich freuen: Dort ist mit Arcane nämlich eine noch bessere Adaption mit Purnell zu sehen.

Arcane spielt im gigantischen Fantasy-Universum des Videospiel-Phänomens League of Legends. Dort stehen sich zwei Stadtteile unversöhnlich gegenüber: das strahlende Piltover, in dem die Reichen und Mächtigen wohnen, und das heruntergekommene Viertel Zhaun, ein düsteres Ghetto, in dem das Verbrechen regiert.

Schaut hier den Trailer zu Arcane Staffel 1:

Arcane - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Zhaun ist auch der Geburtsort der beiden Schwestern Vi (Originalstimme: Hailee Steinfeld) und Jinx (im Original gesprochen von Ella Purnell), die sich auf Diebestouren an den Schätzen der Piltover-Bewohner bereichern. Doch ein Schicksalsschlag treibt bald einen Keil zwischen die jungen Überlebenskünstlerinnen und führt zu einem Konflikt, der sie das Leben kosten könnte.

Arcane lief 2021 mit Staffel 1 bei Netflix an, eine zweite und letzte Staffel folgte 2024. Die Fantasy-Serie begeisterte Fans mit wunderschönen Animationen und einer komplexen, erschütternden Geschichte von Armut, Gewalt und Liebe. In der Moviepilot-Liste der besten Fantasyserien seit 2000 erreicht sie Platz 2. Mit einer Durchschnittswertung von 8,4 in der Moviepilot-Community schlägt sie selbst Purnells Highlight Fallout.

Wann kommt die nächste Fallout-Folge zu Amazon Prime Video?

Die 4. Folge der 2. Staffel von Fallout erscheint am 7. Januar 2025 bei Amazon Prime Video.

