Fallout-Star Walton Goggins brach am Set in Tränen aus und versaute fast seinen Auftritt: "Das kann ich nicht machen"

Walton Goggins wird als Ghul in der Fallout-Serie bei Amazon gefeiert. Er musste allerdings erst lernen, sein aufwändiges Outfit nicht durch Tränen zu versauen.

Es ist eine turbulente Zeit für Walton Goggins: Als Ghul ist er eine der wichtigsten und ikonischsten Figuren der Serie Fallout geworden. Das ist nicht zuletzt auch seinem grandiosen Look zu verdanken – aber die aufwändige Maske der Sci-Fi-Figur fordert viel Fingerspitzengefühl, wie der Star eines Tages feststellte.

Ein Kino-Meisterwerk brachte Walton Goggins am Fallout-Set zum Weinen

Die Maske für den Ghul brauchte laut USA Today zweieinhalb Stunden, um angelegt zu werden. In der Zeit musste Goggins stillhalten und sah sich Filme an, um sich die Zeit zu vertreiben. Dabei entstand einmal ein neues Problem, wie er berichtet:

Eines Morgens sah ich Kramer gegen Kramer und fing an zu weinen. Ich dachte: 'Oh nein. Das kann ich nicht machen. Das wird die Prothese total beschädigen.' Traurig sein darf ich also nicht.

Bei Kramer gegen Kramer handelt es sich um ein Gerichtsdrama von 1979, in der die Scheidung zweier Eheleute (gespielt von Dustin Hoffman und Meryl Streep) das Leben ihres kleinen Sohnes (Justin Henry) beeinträchtigt. Der Film gilt vielen als Meisterwerk der Filmgeschichte und gewann 1980 fünf Oscars.

The White Lotus bedeutete für Walton Goggins extremen Stress

Ob allein der Inhalt des Dramas an Goggins' Gefühlen gerührt hat, ist allerdings eine andere Frage. Laut USA Today drehte er in kurzer Folge The White Lotus Staffel 3 in Thailand, The Righteous Gemstones in South Carolina und schließlich Fallout.

Bereits nach The White Lotus fühlte sich Goggins seinen eigenen Worten zufolge völlig ausgelaugt, trieb sich aber weiter zu Höchstleistungen an. Zu hoffen bleibt, dass er mit Fallout die Gelegenheit fand, zu entspannen – sein nasenloser Kopfgeldjäger begeistert viele Fans zumindest mit einer einzigartigen Lässigkeit.

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.