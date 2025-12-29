Fallout-Star Walton Goggins enthüllt, wie unerträglich seine Rolle manchmal wird: "Ich muss hier raus"

Als Ghul ist Walton Goggins in Fallout ein knallharter Revolverheld ohne Skrupel. Dem Star vor der Kamera aber werden die Anstrengungen der Rolle gelegentlich zu viel.

Staffel 2 von Fallout reißt uns nicht nur tiefer in die Welt der Postapokalypse, sondern gibt uns auch mehr Hintergrundinformationen zu vielen Charakteren. Einer der wichtigsten ist der Ghul, früher bekannt als Cooper Howard. Verkörpert wird die Figur von Walton Goggins (Justified), der in einem Interview allerdings nicht nur begeistert von der Arbeit an der Serie spricht. Es gibt offensichtlich auch schwere Zeiten für den Schauspieler.

Staffel 2 von Fallout dringt tiefer in die Geschichte ein - auch in die Hintergründe von Walton Goggins' Charakter

Walton Goggins war vor Kurzem im Podcast Bingeworthy von Playlist zu hören. Darin sprach er über seine Erfahrungen am Set von Fallout. Vor allem hatte er viel Lob für die Verantwortlichen, die mit der 2. Staffel den seiner Meinung nach richtigen Kurs gewählt haben. Statt einer Parade der Selbstbeweihräucherung hätten die Macher noch immer viel zu erzählen:

Wenn man eine gelungene erste Staffel hinbekommt, wenn man eine Geschichte erzählt, die berührt und Gefühle weckt, dann kann man in der zweiten Staffel wirklich in die Tiefe gehen. Genau das haben die Drehbuchautoren geschafft. Genau das haben die Regisseure geschafft. Alle waren jeden Tag da und haben ihr Bestes gegeben.

Für Goggins bedeutete das allerdings auch ziemliche Strapazen. Um sich in den Ghul zu verwandeln, war eine aufwändige Maske notwendig, die viel Zeit brauchte, um angelegt zu werden. Masken und Gesichtsprothesen können für viele Stars anstrengend sein, etwa weil sie das Atmen erschweren oder den Körper überhitzen. Der Star erklärt:

Ich halte es acht oder neun Stunden aus. Aber es gab Momente, da habe ich den Regisseur angeschaut und gesagt: ‘Du musst die Einstellung jetzt sofort drehen. Ich muss hier raus.’ Und das haben sie auch getan. Alle stehen hinter mir.

Insbesondere die vielen Szenen mit Lucy-Darstellerin Ella Purnell bedeuten für seine Figur eine neue Herausforderung, wie Goggins ausführt:

Dieser Mann war schon ewig nicht mehr für so lange Zeit in Gesellschaft. Er reist [normalerweise] mit niemandem. Da fängt man an, über Dinge nachzudenken wie: Wie nah gehen sie beieinander? Wer geht vor? Wie lange dauert die Stille an?

Zu Goggins Glück hat er ein Team, das sehr um ihn und seine Gesundheit bemüht ist. Die gesamte Crew scheint wertzuschätzen, was am Set von Fallout entsteht, und das bemerkt man auch. Immerhin konnte für viele die 2. Staffel sogar noch besser werden als die Erste.

Es bleibt nur zu hoffen, dass Goggins den Strapazen seiner Rolle nicht überdrüssig wird. Aktuell läuft bei Amazon Prime Video die zweite Staffel der Serie, eine dritte hat bereits grünes Licht erhalten.

Wann läuft die nächste Fallout-Folge bei Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 Folge 5 kommt am 14. Januar 2025 zu Amazon Prime Video. Episode 6 folgt am 21. Januar.