Fallout-Star Walton Goggins lehnt es entschieden ab, die Vorlage zu spielen – doch der Grund ergibt total Sinn

Viele Fans der Fallout-Reihe haben Serien-Star Walton Goggins ins Herz geschlossen. Lust auf die Spielevorlage hat er deswegen aber noch lange nicht. Dafür gibt es gute Gründe.

27 Jahre gab es die Fallout-Spiele schon, bevor Walton Goggins in Staffel 1 der Fallout-Serie bei Amazon erschien. Die Community hat ihn mit seiner Doppelrolle als kernigen Hollywood-Star und gnadenlosen Kopfgeldjäger schnell und innig ins Herz geschlossen. Goggins erwidert die Liebe zwar – aber an den Spielen hat er trotzdem kein Interesse.

Walton Goggins befürchtet, die Fallout-Spiele könnten seine Rolle zerstören

Gegenüber PC Gamer erklärte Goggins bereits im Dezember 2025:

Ich habe die Spiele bisher nicht gespielt. Und das werde ich auch nicht. Ich werde die Spiele nicht spielen. Ich bin nicht interessiert.

Was zunächst nach harscher Abneigung gegenüber der Spielevorlage klingt, begründet Goggins mit der Perspektive, die seine Rolle als Cooper Howard und Ghul erfordert:

[Würde ich die Spiele spielen,] würde ich die [Fallout-]Welt plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Als etwas, das sich auf einem Bildschirm abspielt und in dem ich nur ein Avatar bin. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Avatar bin. Ich glaube, der Ghul und Cooper Howard existieren wirklich in dieser Welt.

Die fragile Verbindung aus Schauspieler und Rolle, die für Goggins' Darstellung in der Serie notwendig ist, wäre also durch die Spielperspektive gefährdet – eine Perspektive, in der die Figur an sich nur einen beliebig geformten Stellvertreter der Spielenden darstellt.

Ob die Community von Spielen und Serie Goggins' Haltung nachempfinden kann, sei dahingestellt. Aber für ihn ergibt sie Sinn – und befähigt ihn ganz offensichtlich dazu, in Fallout eine absolute Glanzleistung abzuliefern.

Auch interessant:

Wann kommt Fallout Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Auf neue Auftritte Goggins' als Ghul und Cooper Howard werden Fans eine Weile warten müssen, wenn auch vielleicht nicht ganz so lang wie gedacht. Wir rechnen mit Fallout Staffel 3 im Frühjahr oder Sommer 2027.

Podcast-Ausblick auf die wichtigsten Serienenden 2026 – von The Boys bis Outlander

Nach dem Ende des Netflix-Hits Stranger Things müssen wir in diesem Jahr von einigen weiteren Serien Abschied nehmen. Welchem Finale wir am meisten entgegen fiebern, verraten wir im Podcast?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienfans müssen sich auch 2026 wieder auf emotionale Serienenden einstellen. Während die Fantasyserie Outlander nach über 100 Folgen zu Ende geht und Netflix’ The Witcher trotz kontroverser Umbesetzung einen Abschluss erhält, verspricht die finale Staffel des Amazon-Hits The Boys eines der größten Streaming-Ereignisse des Jahres.