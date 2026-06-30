Fallout-Star Walton Goggins rettete Co-Star Olivia Wilde beim Sci-Fi-Dreh: "Ich verdanke ihm mein Leben"

Ein Sturz vom Pferd hätte für Olivia Wilde beinahe tödlich geendet. 15 Jahre nach dem Vorfall verrät sie, wie Fallout-Star Walton Goggins ihr in letzter Sekunde das Leben rettete.

An Filmsets kann es immer wieder zu schweren, manchmal sogar tödlichen Unfällen kommen. Das weiß auch Hollywoodstar Olivia Wilde, die beim Dreh von Cowboys & Aliens nochmal mit dem Leben davongekommen ist. Der Sci-Fi-Western erschien bereits 2011, doch nun sprach Wilde im Podcast Armchair Expert mit Dax Shepard über das Erlebnis.

Olivia Wilde wurde in Sci-Fi-Western fast zu Tode getrampelt

"Walton Goggins hat mir bei diesem Film das Leben gerettet", sagte Wilde und schilderte den Vorfall. Während der Dreharbeiten zu einer aufwendigen Reitszene galoppierte sie gemeinsam mit Daniel Craig und Harrison Ford im vollen Tempo durch die Wüste, gefolgt von rund 40 weiteren Reitern und ihren Pferden. Doch plötzlich sprang ihr Pferd und warf sie ab.

Wilde schlug mit Kopf und Rücken auf dem Boden auf und landete hinter einer kleinen Erhebung. Dadurch konnten die nachfolgenden Reiter sie nicht sehen, hinzu kam der aufgewirbelte Staub, der sie verdeckte.

Ich erinnere mich noch, wie ich mit dem Ohr auf dem Boden lag und die Pferde hörte und sie klangen wie Donner, als sie direkt auf mich zurasten. Ich dachte nur, es wird schnell gehen. Ich werde einfach zu Brei zertrampelt. Das war's.

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Fallout-Star trifft am Cowboys & Aliens-Set mutige Entscheidung

Doch Goggins habe den Vorfall gesehen und blitzschnell reagiert. Laut Wilde lenkte er sein Pferd quer vor ihren Körper, als die Pferde auf ihn zu rasten und sich dann rechts und links aufteilten.

Die anderen dachten, er sei plötzlich verrückt geworden, dabei schützte er meinen Körper am Boden. Ich verdanke ihm mein Leben. Es ist verrückt. Er ist ein echter Held.

Trotz des dramatischen Unfalls bezeichnete sie die Dreharbeiten zu Cowboys & Aliens als eine der spaßigsten Erfahrungen ihrer Karriere. Was nicht zuletzt an ihren Co-Stars lag: "Es war wie Ausreiten mit Han Solo."

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Der Film basiert auf dem gleichnamigen Comic und erzählt die Geschichte einer Kleinstadt, in der sich Siedler und Outlaws zusammentun müssen, um eine Alieninvasion zu verhindern. Am 10. Juli 2026 läuft Cowboys & Aliens auch im Fernsehen. RTL ZWEI zeigt den Film um 20:15 Uhr und wiederholt ihn am 13. Juli um 00:30 Uhr.