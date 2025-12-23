Fallout-Star Walton Goggins wollte beim Dreh Diamanten klauen ‒ und wurde auf frischer Tat ertappt

Beim Dreh von Amazons Fallout-Serie wollte Ghul-Darsteller Walton Goggins nicht nur in seiner Rolle überzeugen, sondern auch schnelles Geld machen. Und wurde dabei erwischt.

Als Schauspieler hat man es nicht leicht. Vor allem, wenn einem die Nase fehlt. So schien es jedenfalls Fallout-Star Walton Goggins zu ergehen, der sich beim Dreh der ersten Staffel der Amazon Prime Video-Serie an den Bodenschätzen des Settings bereichern wollte. Über das Beweisbild kann der Ghul-Darsteller aber jetzt nur noch lachen.

Walton Goggins wollte beim Fallout-Dreh eine Diamantenmine ausnehmen

Ende April teilte Goggins ein Bild von den Fallout-Dreharbeiten und schrieb dazu:

Es sieht vielleicht aus, als ob ich hier nur cool aussehen will. Aber das stimmt nicht. Wir filmten in einer verlassenen Diamantenmine in Namibia. Wir durften den Boden nicht wirklich berühren. Sie gehört immer noch jemandem und es stecken immer noch Diamanten im Boden. Der Fotograf ertappte mich dabei, wie ich ohne Hände einen finden wollte. Kein Witz! Ich bleibe eben ein Gesetzloser.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Goggins' Emoji-Einsatz nahelegt, steckte hinter dem Vorhaben vor allem ein bisschen Spaß. Oder nicht? Sofern der Star doch noch fündig geworden ist, hat er es zumindest niemandem verraten.

Fallout-Macher Jonathan Nolan verriet im IGN -Interview, dass er für Staffel 1 tatsächlich an der sogenannten Skelettküste in Nambia drehte. Im Interview Magazine -Gespräch enthüllte Goggins' Co-Star Ella Purnell zudem, dass sie dort fünf Stunden mit dem Helikopter zu einem Schiffswrack geflogen seinen.

Basierend auf einer Analyse von Atlas of Wonders handelt es sich dabei um das deutsche Handelsschiff Eduard Bohlen, das 1909 auf der Reise nach Südafrika im heutigen Namibia auf Grund lief. Die Fallout-Sets tragen maßgeblich zur Qualität der Amazon-Serie bei, die damit schon in Staffel 1 eine ärgerliche Netflix-Krankheit besiegt.



Auch interessant:

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.



Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.