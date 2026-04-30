Fallout trifft The Last of Us: Neue postapokalyptische Sci-Fi-Serie adaptiert Vorlage mit Millionen Fans

Der Videospielerfolg Atomfall wird zur Serie: Liebhaber:innen von Fallout und The Last of Us können sich auf eine Story freuen, die Sci-Fi und Horror zusammenbringt.

Es kann nie dystopisch genug sein. Das gilt jedenfalls für viele Sci-Fi-Hits unter den Serien der letzten Jahre: Fallout und The Last of Us haben Millionen von Fans. Und vielleicht gilt das auch für die Adaption von Atomfall, die jetzt entwickelt wird: Der Videospielhit spielt in einer abgesperrten Zone nach einem nuklearen Unfall – und kommt bald als Serie.

Sci-Fi-Hit wird zur Serie: Atomfall ist das finsterere Fallout

Atomfall dreht sich um eine Spielfigur, die ohne Gedächtnis in einer abgesperrten Militärzone in Großbritannien erwacht: Ein nuklearer Zwischenfall hat Teile des Gebiets stark verseucht. Überlebende organisieren sich in bizarren Sekten mit okkulten Ritualen, Infizierte machen Jagd auf die Überlebenden. Kampfroboter verbrennen alles, was sich den strengen Regeln der Zone widersetzt.

Wie Deadline berichtet, wird jetzt eine Serienadaption vom Spieleentwickler Rebellion und den Fleabag-Produzenten von Two Brothers Pictures entwickelt. Die Two Brothers-Gründer Harry und Jack Williams werden das Drehbuch schreiben.

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Atomfall zeichnet sich durch eine bedrohliche Atmosphäre aus, viel düsterer als die des sarkastischen Fallout-Franchise. Der Videospielhit, dessen Welten laut Deadline-Bericht mittlerweile 3,7 Millionen Spieler:innen durchstreift haben, ist gnadenlos: Jedes Treffen könnte tödlich enden, jeder Kampf ist dreckig und schwer. Waffen sind oft selbst konstruiert, Feinde überall. Die Atmosphäre erinnert eher an das finstere, verkommene Menschenbild von The Last of Us.

Wie genau Story oder Besetzung der TV-Adaption aussehen und wo sie erscheinen soll, steht noch nicht fest.

Wann kommt die Serienadaption von Atomfall nach Deutschland?

Ein Starttermin für Atomfall ist offiziell noch nicht bekannt. Ausgehend vom Stand der Entwicklung rechnen wir nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung.

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