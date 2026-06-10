Fans bangen um die am längsten laufende Sci-Fi-Serie der Welt: Jetzt wurde die erhoffte Fortsetzung abgesagt

Wurde die langjährige Sci-Fi-Serie Doctor Who jetzt wirklich abgesetzt? Nicht komplett, aber nach einem dramatischen Update befinden Fans sich im Panikmodus.

Doctor Who-Fans hatten es in den letzten Jahren nicht leicht. Immer wieder machten Gerüchte um eine weitere (vorläufige) Absetzung der Sci-Fi-Serie die Runde, wie es sie bei der großen Sendepause zwischen 1989 und 2005 gegeben hatte. Dann endete die Kooperation zwischen der britischen Sendeanstalt BBC und Disney+ recht abrupt nach nur zwei Staffeln, aber das war noch nicht die große Hiobsbotschaft, die Whovians gefürchtet hatten. Die kam jetzt womöglich durch ein offizielles Update der BBC .

Sci-Fi-Institution Doctor Who cancelt Weihnachts-Special: Die Zukunft ist ab sofort ungewiss

Laut Statement der BBC-Verantwortlichen werden Fans nach der letzten Regenerationsfolge auf einem richtig krassen Cliffhanger hängengelassen. Das als nächste Fortsetzung geplante Christmas-Special, das direkt an die letzte Staffel angeschlossen hätte, wurde nämlich abgesagt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der jahrelange Doctor Who-Produzent Bad Wolf seine Pforten schließt und die Serie zur Ausschreibung freigegeben wird. Andere Macher können sich nun darum bewerben, die neue Heimat der TARDIS zu werden. Weiter heißt es:

Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen und wir wissen, dass sie für die Fans enttäuschend sein wird, aber um die Serie für zukünftige Staffeln vorzubereiten, wurde beschlossen, anstatt die Lücke mit einem einmaligen Special zu überbrücken, nach vorne zu schauen und in die langfristige Zukunft der Serie zu investieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die TARDIS, wenn sie erneut landet, dies in all ihrer Pracht tut.

Was das vermutlich ebenfalls bedeutet: Showrunner Russell T. Davies, der extra zurück ins Boot geholt wurde, um alte Fans der Sci-Fi-Serie nach der Chris Chibnall-Ära zurückzugewinnen, ist ziemlich sicher raus. Dabei soll es sogar schon ein Drehbuch für das abgeblasene Weihnachts-Special gegeben haben. Viele Fragen, die aus den letzten Staffeln des letzten Chefautors offengeblieben sind, bleiben womöglich unbeantwortet.

Fragen wie: Wer war der große "Boss", der angeblich hinter so vielen Schurken steckte? Was hatte es mit der Doktor-Enkelin Susan (Carole Ann Ford) auf sich, die plötzlich wieder auftauchte? Und was hatte die verblüffende Regeneration aus der letzten Szene zu bedeuten?

Andererseits besteht in diesem drastischen Umbruch aber auch die Chance auf einen Neuanfang mit frischen Ansätzen, die sich weniger auf nostalgische Referenzen stützen, als es zuletzt der Fall gewesen ist.

Hier der Abschieds-Post von Produzent Bad Wolf auf Instagram:

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Auf diesem Cliffhanger endete die letzte Folge von Doctor Who

In der bis dato letzten Doctor Who-Episode Krieg der Realitäten verabschiedete sich Hauptdarsteller Ncuti Gatwa, der den Doktor nur zwei Staffeln lang gespielt hatte, mit einer überraschenden Regeneration. Dabei verwandelte sich sein 15. Doktor in niemand Geringeren als Billie Piper – jene Schauspielerin, die Fans als legendäre Begleiterin Rose Tyler kennen, welche sich durch Sci-Fi-Machenschaften mit der TARDIS in das geheimnisvolle Wesen Bad Wolf verwandelt hatte.

Was das zu bedeuten hatte und ob der Rose-Doktor nur eine kurze Zwischeninkarnation wie der 14. Doktor (David Tennant) für das Special gewesen wäre, werden wir nun erstmal nicht erfahren – wenn überhaupt noch.



Immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick: Die für das Kinderprogramm von CBeebies angekündigte Doctor Who-Zeichentrickserie ist nach wie vor in Produktion. Geronimo?!

Das (mit Unterbrechung) seit 1963 laufende Doctor Who ist übrigens nicht die einzige Sci-Fi-Institution, die in der Krise steckt. Was aktuell auf der anderen Seite des großen Teichs beim seit 1966 bestehenden Star Trek los ist, haben mein Kollege Max Wieseler und Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke mal unter die Lupe genommen:

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