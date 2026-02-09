"Fans bedanken sich bis heute": Star Trek-Star Terry Farrell ist immer noch stolz auf eine der mutigsten Folgen des Franchise

Star Trek schrieb im Laufe der Jahre mehr als einmal Geschichte mit mutigen Entscheidungen. Eine der kontroversesten Episoden findet sich in Star Trek: Deep Space Nine.

In Star Trek: Deep Space Nine erlebten Star Trek-Fans zum ersten Mal das Leben auf einer Station anstatt auf einem Raumschiff. Der Cast etablierte einige Charaktere, die heute echte Fan-Lieblinge sind und ihre Rückkehr in den größten Star Trek-Crossovern feiern. Darunter auch die Trill-Wissenschaftlerin Jadzia Dax, gespielt von Terry Farrell, die mit ihrer Rolle in mehr als einer Hinsicht Geschichte schrieb.

Star Trek-Romanzen sind niemals einfach

Im Mittelpunkt der Szene, die von Slashfilm unter den 15 kontroversesten Momenten der Star Trek-Historie gelistet wird, stehen die Offizierin Jadzia Dax und ihre ehemalige Geliebte Lenara Kahn (Susanna Thompson). Da es sich bei den beiden um Trill-”Wirte” handelt, tragen sie einen sogenannten "Symbionten" in sich, der von Wirt zu Wirt gereicht wird und damit die Erinnerungen an unzählige Leben in sich vereint.

Der Symbiont in Jadzia war in einem früheren Leben als Mann mit Lenara verheiratet, bis er verstarb und Lenara als Witwe zurückließ. Laut Trill-Gesetz ist es den beiden nun streng verboten, erneut eine romantische Beziehung einzugehen: Doch sobald Lenara auf der Station ankommt, funkt es zwischen den beiden wieder gewaltig.

Terry Farrell schrieb mit einem Kuss Star Trek-Geschichte

Auch wenn das gewisse Teile des Star Trek-Fandoms toxische Tendenzen aufzeigt, so ist die Serie doch dafür bekannt, progressive Geschichte zu schreiben. Einer dieser Momente ist beispielsweise der “verbotene” Star Trek-Kuss zwischen Uhura und Kirk – aber auch fast 30 Jahre später, zu Zeiten von Deep Space Nine, gab es noch jede Menge Bedarf für Durchbrüche.

Die romantische Spannung zwischen zwei Frauen – selbst wenn eine davon im früheren Leben ein Mann war – war noch immer ein Tabu-Thema. Die Folge namens Wiedervereinigt treibt es dann auf die Spitze: Jadzia gibt dem Zug zu Lenara nach und die beiden teilen einen verzweifelten, dramatischen Kuss, der sie gegen die Gesellschaft der Trill stellt und der Verstoßung aussetzt.

Ihre Gefühle zu Lenara sind so stark, dass Jadzia bereit ist, der Sternenflotte den Rücken zu kehren. Sie bittet bei Captain Sisko (Avery Brooks) um ihre Freistellung. Am Ende entscheidet sich Lenara jedoch, die Station und Jadzia zurückzulassen und kehrt in einer herzzerreißenden Szene zurück zu ihrem Wissenschaftsprojekt. Jadzia blieb damit zwei weitere Staffeln Teil von Deep Space Nine, bevor sie wegen Konflikten am Star Trek-Set entlassen wurde.

Der queere Star Trek-Kuss rief starke Reaktionen hervor

Kaum eine andere Folge hat so viele Fan-Reaktionen hervorgerufen wie diese. Während das unmittelbare Telefon-Feedback vor allem kritisch war, erreichten das Studio im weiteren Verlauf viele Briefe von Fans, denen die Storyline viel bedeutete. Terry Farrell bezeichnet die Episode laut Showbiz Junkies als ihre Lieblingsfolge:

Man liebt, wen man liebt; es spielt keine Rolle, wie das Gesamtpaket aussieht. Wir haben es behandelt, ohne es anzusprechen. Ich fand, es war gut geschrieben. [...] Es war eine schöne Geschichte. Ich bin wirklich stolz darauf.

Offenbar wirkt die Folge bis heute nach: Farrell gibt an, dass sich Fans bis heute bei ihr bedanken und sagen, dass die Repräsentation ihnen Kraft gegeben habe. Sie betont, dass dies immer das Ziel der gesamten Produktion war – und beweist damit, wie progressiv der Geist des Star Trek-Franchises schon immer war.