Fans freuen sich auf neue Wetten, dass-Moderation der Kaulitz-Zwillinge: "Zuschauerrekorde garantiert"

Das ZDF geht einen gewagten Schritt: Die Kaulitz-Brüder sollen Wetten, dass..? übernehmen. Dabei fallen die Fan-Reaktionen überraschend positiv aus.

Es ist wohl die TV-Überraschung des noch jungen Jahres 2026: Die Kaulitz-Brüder übernehmen den ZDF-Klassiker Wetten, dass..? Auch einige Details über die erste Sendung sind schon bekannt.



Kaulitz-Zwillinge moderieren Wetten, dass..? – und das schon im Dezember

Gestern Abend deutete das ZDF mit einem Instagram-Beitrag an, dass Bill und Tom Kaulitz wohl ein größeres Format übernehmen. Worum es sich handelte, blieb noch geheim, doch Fans spekulierten, dass es sich um Wetten, dass..? handeln könne. Einige Stunden später bestätigte DWDL den Verdacht bezüglich der neuen Moderation des Kult-Klassikers.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei soll Wetten, dass..? mit den Kaulitz-Brüdern am 5. Dezember 2026 an den Start gehen und das ZDF-Format in ganz neue Welten hieven. Nach dem Ende von Markus Lanz und Thomas Gottschalk will der Sender womöglich die Zielgruppe verjüngen.



Weitere TV-News:

Unterschiedlichste Fan-Reaktion auf neue Wetten, dass-Moderation

Unter dem Instagram-Post mit dem Kaulitz-Teaser für Wetten, dass..? gab es viele positive Reaktionen für das neue Moderationsduo. "Sehr erfrischend und lustig", schreibt eine Person. "Zuschauerrekorde garantiert", erwidert ein anderer Fan. In der Kommentarspalte erlaubt sich zudem eine Person ein Wortspiel: "Wetten, dass ihr es richtig gut machen werdet?!". Ein weiterer Fan formuliert seine Erwartungen an das neue Wetten, dass..?:



Wetten, dass in einem richtigen guten und modernen Format, produziert von Joko und Klaas, bzw. Jakob Lundt und Thomas Schmidt wäre schon toll

Natürlich waren auch nicht alle Fans gleichermaßen begeistert und die Kaulitz-Ankündigung stieß auch auf negative Reaktionen. "Och bitte nicht", schreibt eine Person unter dem Instagram-Post. Ein anderer Fan schreibt: "Braucht kein Mensch". Schlussendlich können sich die Fans im Dezember selbst ein Bild machen und es wird sich dann zeigen, wie gut die neue Moderation der Kaulitz-Zwillinge wirklich ankommt.

