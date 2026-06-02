Fans mussten 4 Jahre warten: Millionen-Bestseller wird für Netflix verfilmt, nachdem das Buch bei TikTok explodiert ist

Dieser Bestseller ging in den letzten Jahren vor allem auf TikTok und in den sozialen Medien viral. Jetzt verfilmt ein Twilight-Star den Hit-Roman für Netflix.

Die Romane von Taylor Jenkins Reid halten die Welt bereits seit einigen Jahren in Atem. Mit Daisy Jones and The Six wurde ein Bestseller bereits erfolgreich als Serie bei Amazon Prime Video verfilmt. Jetzt soll ein weiterer ihrer Hits den Weg ins Streaming-Programm finden, der besonders auf den sozialen Medien wie TikTok viral ging – diesmal allerdings für Netflix: The Seven Husbands of Evelyn Hugo hat jetzt seine neue Regisseurin gefunden.

Netflix-Adaption von The Seven Husbands of Evelyn Hugo kommt von Twilight-Star Anna Kendrick

Wie Deadline exklusiv berichtet, ist Anna Kendrick als Regisseurin zu dem heiß erwarteten Projekt gestoßen, nachdem sie bereits für Netflix den Film The Dating Game Killer inszeniert hatte. Kendrick ist den meisten jedoch wahrscheinlich als Schauspielerin bekannt. Mit der Twilight-Saga gelang ihr der Durchbruch, später spielte sie unter anderem in der Pitch Perfect-Reihe sowie dem Thriller Nur ein kleiner Gefallen mit.

Kendrick ist damit schon der dritte Name, der für den Regieposten von The Seven Husbands of Evelyn Hugo in Verbindung gebracht wird. Zuvor sollten Leslye Headland (Matrjoschka) und Maggie Betts (Krieg der Bestatter) die Inszenierung übernehmen. Beide verließen das Projekt jedoch aus nicht näher bekannten Gründen. Kendrick tritt nun die Nachfolge an und setzt das Drehbuch von Liz Tigelaar (Tiny Beautiful Things) und Francesca Sloane (Big Little Lies) um.

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The Seven Husbands of Evelyn Hugo: Darum geht es in dem heiß erwarteten Netflix-Film

The Seven Husbands of Evelyn Hugo dreht sich um die junge Journalistin Monique Grant, die die einmalige Chance erhält, ein Interview mit dem in die Jahre gekommenen Filmstar Evelyn Hugo zu führen. Darin erzählt Hugo ihre turbulente Lebensgeschichte mit den sieben Ehen, die diese prägten und enthüllt jede Menge Skandale und überraschende Wahrheiten.

Der Roman ist 2022 erschienen und für Taylor Jenkins Reid zum Mega-Hit geworden. Die US-Autorin hat mit ihrer Bibliographie insgesamt über 24 Millionen Bücher verkauft, die in 43 Sprachen übersetzt wurden. Auf TikTok hält ihr Name über 783 Millionen Views. Jenkins Reid ist an der Adaption selbst als ausführende Produzentin beteiligt.

Die Rechte an dem Roman wurden 2023 inmitten eines heißen Bieterkriegs an Netflix verkauft. Wer in der Streaming-Adaption die Rollen von Monique sowie Evelyn Hugo übernehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Ebenso steht ein offizieller Starttermin bei Netflix noch aus. Wir rechnen mit dem Film nicht vor Ende 2027.