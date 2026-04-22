Fantasy-Action auf Netflix: Der erste Trailer zu Devil May Cry Staffel 2 ist da und ein einziger Fiebertraum

Netflix und Adi Shankar haben einen echten Lauf. Nach der Fantasy-Animationsserie Castlevania kommt jetzt auch bei Devil May Cry bald Staffel 2. Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Die Zeit des Videospielverfilmungsfluchs ist vorbei. Das zeigen nicht nur Live-Action-Serien wie The Last of Us oder Fallout, sondern auch animierte Netflix-Erfolge wie Castlevania, die Nachfolgeserie Castlevania: Nocturne oder die Anime-inspirierte Zeichentrickserie Devil May Cry. Genau die bekommt jetzt eine 2. Season und der Trailer dazu ist jetzt schon online:

Devil May Cry - S02 Trailer (Deutsch) HD

Netflix' Devil May Cry geht in Staffel 2 – laut Trailer genauso abgefahren wie gehabt

Die Devil May Cry-Videospielreihe hat zu Beginn ihres Siegeszuges das grundlegende Resident Evil-Gameplay mit jeder Menge Action und einer komplett absurden Story rund um höllische Dämonen zu etwas ganz Eigenem gemischt. Nirgendwo sonst konnte man seine Gegner erst mit dem Schwert in die Luft schleudern und sie dann mit zwei Pistolen beschießen. Mittlerweile gibt es haufenweise Nachfolger und die Reihe erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Die Action ist over the top und genau dasselbe gilt für die Story.

Wer keine Lust hat, selbst zu spielen, kann dank Netflix und Castlevania-Macher Adi Shankar seit 2025 auch einfach die Zeichentrickserie anwerfen.

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Devil May Cry setzt auch in Staffel 2 voll und ganz auf die komplett wilde Story rund um Dämonenjäger Dante und seine Familienbande. Er bekommt es dieses Mal sogar mit seinem verschollengeglaubten Zwillingsbruder Vergil zu tun. Die beiden Brüder verfügen nicht ohne Grund über ganz besondere Kräfte und selbstverständlich mischt auch der Dämonenobermotz Mundus wieder ordentlich mit.

Wann startet Devil May Cry Staffel 2 bei Netflix?

Es dauert nicht mehr lange, bis ihr euch ins actionreiche Vergnügen stürzen könnt. Season 2 von Devil May Cry geht bei der Streaming-Plattform bereits am 12. Mai an den Start. Alle acht Episoden sollen wieder auf einmal veröffentlicht werden.

Die Animation stammt erneut von Studio Mir, die unter anderem für The Legend of Korra bekannt sind. Adi Shankar sitzt wieder auf dem Regiestuhl und hat zusammen mit Alex Larsen auch die Geschichte geschrieben. Sie orientiert sich nur lose an den Ereignissen aus den Devil May Cry-Videospielen von Capcom.