Fantasy-Blockbuster erobert Netflix-Charts: Erst dieses Jahr begeisterte er viele Fans im Kino

In den Netflix-Charts der Filme kämpft sich aktuell ein deutscher Fantasy-Blockbuster nach vorne, der die Abenteuer einer jungen Hexe erzählt. Er behauptet sich auch gegenüber Knives Out 3.

Schluss mit Mord, her mit Hexen-Fantasy: Das gilt aktuell für die Film-Charts bei Netflix, in der sich der Hit-Krimi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery mittlerweile nur noch auf Platz 4 wiederfindet. Geschlagen hat ihn das deutsche Fantasy-Abenteuer Ein Mädchen namens Willow.

Darum geht's im Fantasy-Abenteuer Ein Mädchen namens Willow

Willow (Ava Petsch) kann mit dem Erbe, das ihr ihre Großtante Alwina (Sibylle Canonica) hinterlassen hat, zunächst nur wenig anfangen: Was soll sie mit einem Wald und einem alten Häuschen? Unheimlich wird es aber mit der dritten Gabe: Willows Verwandte war eine Hexe – und hat ihrer Großnichte auch ihre magische Fertigkeiten vermacht.

Schaut hier den Trailer zu Ein Mädchen namens Willow:

Ein Mädchen namens Willow - Trailer 2 (Deutsch) HD

Begleitet von dem magischen Rufus soll sie jetzt vier weitere Mädchen mit Hexenkräften finden und den Wald retten – denn der wird von skrupellosen Unternehmern bedroht, die ihn durch ein Einkaufszentrum ersetzen wollen.

Ein Mädchen namens Willow startete erst am 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Vor der Kamera sind neben Petsch und Canonica unter anderem Max Giermann (LOL) und Diana Amft (Mädchen Mädchen) zu sehen. Der Film basiert auf einer Kinderbuchreihe von Sabine Bohlmann, deren Nachfolgeband laut Blickpunkt:Film bald in Form von Ein Mädchen namens Willow 2 ins Kino kommen soll. Regie führte bei beiden Fantasy-Abenteuern Mike Marzuk (Fünf Freunde).

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus (Stand: 29.12.)

