Der vielleicht größte Fantasy-Blockbuster 2026 kommt diese Woche ins Kino

Ein Fantasy-Held der kultigen Sorte kehrt diese Woche nach fast 40 Jahren ins Kino zurück. Dann heißt es wieder: Bei der Macht von Greyskull!

Wer in den späten 80ern mit He-Man-Figuren gespielt hat, sollte sich den 4. Juni, also diese Woche Donnerstag, im Kalender eintragen. Mit Masters of the Universe kommt dann nämlich der erste Live-Action-Film zum Spielzeug- und Cartoon-Franchise seit 1987 in die Kinos – und es könnte der größte Fantasy-Blockbuster des Jahres werden.

Erste Reaktionen nach der Weltpremiere sprachen von einem spaßigen Abenteuer, in dem vor allem Nicholas Galitzine als He-Man und Jared Leto als Skeletor überzeugen.

Fantasy-Blockbuster Masters of the Universe im Kino: Darum geht es

Im neuen He-Man-Film von Regisseur Travis Knight (Bumblebee) wurde Prinz Adam von Planeten Eternia vor 15 Jahren auf unsere Welt transportiert. Als erwachsener Mann muss er sich nun an seine wahre Identität erinnern und in seine Heimat zurückkehren, wo er sich mithilfe des Zauberschwerts in den mächtigen Helden He-Man verwandelt, um gegen den schurkischen Knochenkopf Skeletor und seine niederträchtigen Schergen anzugehen.

Während die Ästhetik des Films an Marvel-Filme wie Thor und Guardians of the Galaxy erinnert, scheinen die Fantasy-Charaktere fast direkt aus der damaligen Spielzeugkiste gesprungen zu sein. Direkt wiederzuerkennen sind etwa Teela (Camila Mendes), Man at Arms (Idris Elba), Trap-Jaw (Sam C. Wilson) und Skeletors rechte Hand Evil-Lyn (Alison Brie), die sich unter anderem im Final-Trailer zum Film blicken ließen.

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Wird jetzt ein ganzes Fantasy-Franchise aus He-Man?

Der erste und bisher einzige He-Man-Realfilm war Masters of the Universe mit Action-Legende Dolph Lundgren , der seinen jungen Nachfolger laut Hollywood Reporter voll und ganz unterstützt und sogar einenhaben soll.

Neben den Live-Action-Filmen existieren He-Man und Co. vor allem in Zeichentrickform. Zuletzt etwa mit Serien wie Masters of the Universe: Revelation auf Netflix, die sich vor allem an nostalgische Fans richtet. Ob es Filmemacher Knight und Filmstar Galitzine danach auch mit einem weiteren Realfilm weitermachen, ist bei einem gigantischen Erfolg an den Kinokassen durchaus drin, aber noch lange nicht bestätigt.

Wer übrigens noch gar keinen Live-Action-Auftritt hatte, ist He-Mans Zwillingsschwester She-Ra, die bisher nur zwei eigene Zeichentrickserien vorzuweisen hat.