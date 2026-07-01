Fantasy-Epos erobert Amazon Prime: Es basiert auf einem 1,8-Milliarden-Hit

Einer der größten Fantasyfilme der letzten Jahre streamt seit kurzem bei Amazon Prime. Mittlerweile hat es der Auftakt des epischen Zweiteilers schon in die Top 10 des Streamers geschafft.

Vorletztes Jahr ist ein Fantasy-Blockbuster erschienen, der Millionen begeistert hat. Gemeint ist der erste Teil der Wicked-Saga von Regisseur Jon M. Chu (Step Up 2 to the Streets), mit der das extrem erfolgreiche Broadway-Musical für die große Leinwand adaptiert wurde. Der erste Wicked-Film streamt seit kurzem bei Amazon Prime, wo er derzeit schon Platz 8 der Charts für eingenommen hat.

Wicked in den Amazon Prime-Charts: Darum geht es im Auftakt des Fantasy-Phänomens

Seit der Premiere des Wicked-Musicals am Broadway hat der Dauerbrenner bislang schon über 1,8 Milliarden Dollar eingespielt. Um die Vorlage umfassend fürs Kino zu verfilmen, hat John M. Chu die Story auf zwei Filme aufgeteilt. Der erste Wicked-Film von 2024 entführt wie das Bühnenstück in die legendäre Welt von Der Zauberer von Oz und erzählt die Vorgeschichte der bösen Hexe des Westens als tragische Origin-Story.

Wicked widmet sich der Feindschaft zwischen der Hexe Elphaba (Cynthia Erivo), die aufgrund ihrer grünen Hautfarbe eine Außenseiterin ist, und der beliebten Hexe Glinda (Ariana Grande). Beide sind Studentinnen an der Glizz-Universität, wo sie schließlich feststellen, dass sie vielleicht doch mehr verbindet, als sie zunächst glauben.

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Das ist die aktuelle Film- und Serien-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 1. Juli 2026):

Nach dem Cliffhanger des ersten Teils wurde die Fantasy-Saga letztes Jahr mit Wicked: Teil 2 beendet. Beide Filme haben zusammen weltweit fast 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Das Sequel streamt derzeit jedoch nicht bei Prime, sondern nur bei Skys WOW in der Flatrate.

Und falls ihr bei Prime lieber Serien statt Filme streamt, hört doch mal hier rein:

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.